Dörtyol’da kardeş payı 1-1

K-Pet Birinci Ligi’nde Dörtyol ve Görneç’in karşılaşmasında atılan 1’er golle taraflar sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.Karşılaşma boyunca her iki tarafta yakaladıkları net pozisyonları gole çeviremedi.

Dk.17: Sol kanattan ön direğe kullanılan serbest vuruşa İlyas dokundu ve topu ağlara gönderdi.0-1

Dk.35: Sol kanattan yapılan ortaya yerden gelen topu Doğan Öztürk önce kontrol etti ardından vurdu fakat top yandan dışarı çıktı.

DK.38: Dörtyol atağında sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahasında yaşanan karambolde Can Özsoy vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Dk.53: İlyas sağ çaprazdan ceza sahasıan girdi vuruşunda top direkten döndü.

Dk.75 : Mehmet Çavuş’un kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.

Karşılaşmada başka gol olmazken maç 1-1 berabere tamamlandı.