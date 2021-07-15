Dörtyol resmi sezon açılışı gerçekleştirdi

17 Mayıs’tan beri yeni sezon 1.hazırlık dönemi çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren yeşil beyazlı ekibi Dörtyol A takım resmi sezon açılışı gerçekleştirdi. Dörtyol satad’ında gerçekleştirilen resmi sezon açılışına başkan Erhan Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Ahmet Ogan yardımcı antrenör Korhan Kotbaş ve 28 futbolcu katıldı. Dörtyol sezon öncesi yaptığı transferlerden imza attırdığı kaleci Ahmet Vatanseven, Eren Karer, Ergün Kozandağ, imza aşamasında olduğu isimlerde açılışta yer alırken, izinli olan kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman, Ferhat Oruç, Volkan Şengül katılmadı.

Katılım ve Çalışamlar İyi Gidiyor

Resmi sezon açılışında açıklamalarda bulunan Dörtyol teknik direktör Ahmet Ogan,

yeni sezon yönelik çalışmaların 1.etabı 17 Mayıs’tan beri ilk periyot haftada 3, ikinci perityot haftada 4 antrenman ile yoğun bir şekilde sürdüğünü ve 32 antrenmanın geride kaldığını, resmi sezon açılışı ile çalışmaların devam edeceğini belirtti. Pandemiden dolayı oynanmayan sezonun ardından bu sezonun çok zor geçeceğini, futbolcuların psikolojik, mental ve fiziksel kayıpları olduğunu belirten Ahmet Ogan, bu süreç içerisinde takımlarını hazırlama açısından en zor görev teknik adamlarda olduğunun altını çizdi. Sezon hazırlıkları içerisinde futbolcuların antrenmanlara katılım, çalışma istekleri, arzusundan son derece menmnun olduğunu ifade eden teknik direktör Ahmet Ogan, hazırlamış olduğu program dahilinde çalışmaların iyi gittiğini belirtti.

Dörtyol teknik direktörü Ahmet Ogan, geçen yıl göreve geldikten sonra takım kadrosunu oluştururken geleceğ yönelik yapılanmaya da özen gösterdiklerini, genç koşan mücadele eden, iyi futbol oynayan ve fair play kuralları çerçevesinde saha içerisinde mücadele edecek bir takım yarattıklarına vurgu yaptı. Sezon başında belirlenen hedefeler doğrultusunda çok çalışarak hedefe ulaşmaya çalışacaklarını belirten Ahmet Ogan, zirveye oynayan Dörtyol’u yaratmak için gereken özveri ve çalışmaların yapılacağının altını çizdi. Geçtiğimiz sezon ilk kez mücadele ettikleri ligde sezonu iyi bir şekilde bitirdiklerini hatırlatan Ahmet Ogan, 1.ligde Dörtyol olarak ikinci sezonda çok daha başarılı bir şekilde sonlandırmak istediklerini ifade etti. Tüm futbolcularından profesyonelce hareket etmelerini beklediğini söyleyen teknik direktör Ahmet Ogan, başkan Erhan Öztürk ve yönetim kurulu ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek teknik kadro ve oyunculara sağladıkları imkanlardan dolayı teşekkür etti. Yeni sezonda sakatlıksız, centilmence bir lig mücadelesi olması temennisinde bulunan Ahmet Ogan başta Dörtyol olmak üzere tüm takımlara başarılar diledi. Yapılan konuşmanın ardından ise teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde futbol takımı yapılan ısınma ve çift kale maçla antrenman tamamlandı.

Hazırlık Maçları

Yeni sezon hazırlıklarını haftada 4 antrenman ile yoğun bir şekilde sürdüren Dörtyol’da hazırlık maçları başlıyor. 22 Temmuz Perşembe günü (bayramın 3.günü) 1.lig ekiplerinden Çanakle ile karşılaşacak olan Dörtyol, ikinci hazırlık maçında 24 Temmuz Cumartesi günü 1.lig ekiplerinden Değirmenlik ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezon öncesinde 12 hazırlık maçı oynayacak olan Dörtyol son hazırlık maçında 1.lig ekiplerinden Maraş ile 9 Eylül Perşembe günü oynayacak.

Kamp

28 Temmuz Çarşamba günü 1.Hazırlık dönemi 1.etabı geride bırakacak olan yeşil beyazlı ekip Dörtyol’da 30 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Girne’de kamp yaparak çalışmalarına devam edecek. Beş günlük kamp süresinde yedi antrenman, süper ligi ekiplerinden Türk Ocağı ile de bir hazırlık karşılaşması oynayacak olan Dörtyol, kamp dönüşü sonrasında 4-5 Ağustos tarihleri arasını izinli geçirecek.