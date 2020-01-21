Dörtyol güç depoladı

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Dörtyol 2.hazırlık dönemi kamp çalışmalarını tamamladı.

16-19 Ocak tarihleri arasında Gazimağusa Doğu Akdeniz Üniversitesi güney kampüsünde bulunan Pop Art’da gerçekleştirilen kamp oldukça güzel ortamda verimli geçerken 2.hazırlık dönemi 2.etap çalışmaları da tamamlanmış oldu.

4 günlük kampa 21 futbolcu katıldı

Teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde gerçekleştirilen kampa 21 futbolcu yer aldı. Dört günlük kamp programı çerçevesinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde çift antrenman yapan Dörtyol takımı, Mormenekşe ile de hazırlık maçı yapıldı. Antrenmanların dışında yönetici, teknik kadro ve futbolcuların çok iyi diyalog kurmaları, birliktelik ve arkadaşlık bağlarını geliştirmeleri moral motivasyon açısından da önemli olurken, kampa ön plana çıkan unsurlardı.

Yönetimden Sıkı Denetim

İkinci devreye yönelik çalışmalara yoğun bir şekilde kamp programı ile devam eden Dörtyol kafilesi ile birlikte olan Başkan Erhan Öztürk, Ekrem Soyşen, Yunus Nural, Murat Çalışkan sürekli olarak kampta kafile ile birlikte olarak sıkı denetim altın aldı. Dörtyol takımındaki birliktelik yönetim ve teknik kadroyu mutlu ederken, kafile başkanı Kağan Taşer, Buğray Yiğen tüm ihtiyaçların karşılamasında koymuş olduğu katkı ve destek teknik kadro ve futbolcuları memnun etti.

Kamp Ortamı Çok iyi

İkinci hazırlık dönemine 3 Ocak’tan beri çok yoğun bir şekilde çalışmaları sürdüren Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi Dörtyol kamp boyunca çabukluk, kuvvet, koordinasyon, dayanıklılık ve taktiksel olarak yapılan antrenmanlarda futbolcuların konsantrasyonlarından, istekli, arzulu oluşlarından, çalışmalarda en iyisini yapabilme adına göstermiş oldukları gayret ve disiplinli bir şeklide çalışan oyuncu grubundan son derece memnun olduğunu belirten teknik direktör Ahmet Ogan, Pop Art’da çok iyi ortam yaratılarak gerçekleştirdikleri kampta güç depoladıklarının altını çizdi.

Lige Renk Katacağız

Devre arasından takım kadrosundan birçok futbolcunun ayrıldığını ifade eden teknik direktör Ahmet Ogan, mevcut kadroya önemli katkılar sağlayacağa inandığımız Türkiye’den iki önemli isim Burak Toker, Berkant İstanbul’u transfer ederek kadroyu genişlettiklerini belirtti. Kamp boyunca takım içi uyum kısa sürede aşıldığını, takım olma yolunda çok önemli mesafeler kaydedildiğini, gençlerden kurulu bir ekip olduklarına dikkat çeken teknik direktör Ahmet Ogan, ikinci devredeki özellikle ilk yedi haftalı periyorttaki karşılaşmalarda maksimum puanları alarak lige renk katamak istediklerini söyledi. İkinci devrede hedefledikleri noktaya gelebilme adına işi sıkı tutarak koymuş oldukları hedefe ulaşmak için çalışmalara ara vermeden devem ettiğini söyleyen Ahmet Ogan, Pop Art’da gerçekleştirilen kampta destek olan ve katkı sağlayan Pop Art direktörü Ekrem Soyşen, Nural Dorms direktörü Yunus Nural, antrenmanlar için sahasını bizlere açan Maraş Gençlik Spor Kulübü başkanı Hasan Oy’a şahsı ve kulübü adına çok teşekkür ederim dedi.