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Dört büyük kulüpte pandemi zararı

Süper Lig'in en uzun sezonunda şampiyon bugün belli olacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 42 haftalık maratonu zirvede tamamlamak için son 90 dakikaya çıkıyor. Peki borsada da işlem gören dört büyük kulübün bu sezondaki mali yapısına ve borsa pereformansları ne durumda? İşte ayrıntılar...

15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:50
Dört büyük kulüpte pandemi zararı
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Dört büyük kulüp pandemi koşullarında zor bir sezon geçirdi.

Maçların seyircisiz oynanması kulüpleri stadyum gelirlerinden ederken, forma ve ürün satışlarını da olumsuz etkiledi.

Futbol ekonomisti Tuğrul Akşar'ın hesaplamalarına göre, 1 Haziran 2020-28 Şubat 2021 arasındaki dönemde dört kulübün yıllık zararı 843 milyon TL.

Geçmiş yıllardan gelen birikimli zararların toplamıysa 5 milyar liranın üzerinde.

Toplam borçları 11 milyar 285 milyon TL olan kulüplerin, bu dönem itibariyle banka kredileri ise 7 milyar 270 milyon TL düzeyinde.

Kulüpler ortalama 100 TL'lik gelirlerinin 58 TL'lik kısmını finansmana harcıyor.

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SÜPER LİG'İN PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt'ın verilerine göre ise 21 kulüpten oluşan Süper Lig'in toplam oyuncu kadrosunun değeri 1,34 milyar euro.

Galatasaray 99,03 milyon euroluk kadro değeri ile ilk sırada. Onu, 96,28 milyon euro ile Fenerbahçe, 87,25 milyon euro ile Beşiktaş, 86,85 milyon euro ile Trabzonspor, 65,38 milyon euro ile Başakşehir izliyor.

618 oyuncunun forma giydiği ligde en değerli oyuncu ise 16 milyon euroluk bonservisi ile Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır.

Dört büyük kulübün borsa performansında ise ipi Beşiktaş göğüslemiş durumda. 31 Aralık 2020'de 4,04 TL'den kapanan hisse fiyatı 12 Mayıs 2021'de 9,11 TL'ye yükseldi.

Aynı dönemde Fenerbahçe hisseleri 29,56 liradan 23,52 liraya, Galatasaray hisseleri 4,05 liradan 3,54 liraya, Trabzonspor hisseleri ise 2,44 liradan 2,14 liraya geriledi.

Beşiktaş yılbaşından bu yana yüzde 125 getiri ile yatırımcısına kazandıran tek kulüp oldu.

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