Doğan rahat kazandı 3-1

Ev sahibi takım 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-1 mağlup etti. Doğan Türk Birliği karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Dk 33 Binatlı atağında sol kanattan yapılan ortada Kenan'ın uzaklaştırmak istediği top Serhan'ın sırtına çarpan top Debola'nın önünde kaldı vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
Dk 54 Doğan Türk Birliği atağında Billy'in uzaktan şutunda top auta gitti.
Dk 63 Doğan Türk Birliği atağında ceza sahasına yapılan ortada Weston kafa vuruşu ile topu aşırttı Billy topa vuramadı Akanni topu ağlara gitti. 2-1
Dk 71 Doğan Türk Birliği atağında Weston sağ kanattan yaptığı ortada Selim'in kafa vuruşunda top direkten döndü dönen topu Akanni ağlara gönderdi. 3-1
Bu sonuçla Doğan Türk Birliği puanını 40'a yükseltti. Binatlı 18 puanda kaldı.
Maçın bitiş düdüğünden sonra Binatlı kalecisi Yunus ile Doğan Türk Birliği taraftarları arasında sözlü atışma yaşandı.