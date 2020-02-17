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Doğan rahat kazandı 3-1

Süper Lig'de 19. hafta kapanış maçında Doğan Türk Birliği evinde Binatlı takımını 3-1 mağlup etti.

Doğan rahat kazandı 3-1

Süper Lig'de 19. hafta kapanış maçında Doğan Türk Birliği evinde Binatlı takımını 3-1 mağlup etti.

17 Şubat 2020 Pazartesi 07:50
Doğan rahat kazandı 3-1
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Ev sahibi takım 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-1 mağlup etti. Doğan Türk Birliği karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Dk 33 Binatlı atağında sol kanattan yapılan ortada Kenan'ın uzaklaştırmak istediği top Serhan'ın sırtına çarpan top Debola'nın önünde kaldı vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

Dk 54 Doğan Türk Birliği atağında Billy'in uzaktan şutunda top auta gitti.

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Dk 57 Doğan Türk Birliği atağında Kenan'ın soldan ortasında Weston'un kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

Dk 63 Doğan Türk Birliği atağında ceza sahasına yapılan ortada Weston kafa vuruşu ile topu aşırttı Billy topa vuramadı Akanni topu ağlara gitti. 2-1

Dk 71 Doğan Türk Birliği atağında Weston sağ kanattan yaptığı ortada Selim'in kafa vuruşunda top direkten döndü dönen topu Akanni ağlara gönderdi. 3-1

Bu sonuçla Doğan Türk Birliği puanını 40'a yükseltti. Binatlı 18 puanda kaldı.

Maçın bitiş düdüğünden sonra Binatlı kalecisi Yunus ile Doğan Türk Birliği taraftarları arasında sözlü atışma yaşandı.

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Kpet Süper Lig 19.haftaDtb Binatlı Maçı
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