Devam edebilirim

Hasan Sertoğlu Haziran ayında yapılacak genel kurul ile ilgili açıklamalarda bulundu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, önceki gün BRT 1’de yayınlanan Spor Gündemi programına telefonla konuk oldu. Başkan Sertoğlu, bu yıl futbol liglerini oynatma niyetinde olduklarını ve olağanüstü bir durum olmaması durumunda lig maçlarının 26 Ağustos’ta başlayacağını söyledi. Sertoğlu kulüplerin talep etmesi durumunda Haziran ayında yapılacak genel kurulda başkanlığa devam edebileceğini kaydetti.

Kulüpler isterse devam ederim

Sertoğlu “ben adayım demedim. Kulüpler toplanır kimi başkan seçeceğine karar

verirse o başkan olur” diyerek kulüplerin talep etmesi halinde tüzük gereği bir

dönem daha başkanlık yapabiileceğini bu konuda yasal engel bulunmadığını

söyledi.

26 Ağustos’ta başlayacağız

Futbolda 2020-2021 sezonunun oynanmamasının ardından gözler 2021-2022 futbol sezonuna çevrildi. Hasan Sertoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, geçtiğimiz gün yeni sezon ile ilgili kararları basınla paylaşmıştı. Dün BRT 1’de yayınlanan Spor Gündemi programına telefonla konuk olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, kararlar ile ilgili konuşurken, futbol liglerinin olağanüstü bir durum olmaması durumunda 26 Ağustos’ta başlayacağını söyledi.

“Aşıyı bekledik”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, “Bu kadar zaman neden bekledik biliyor musunuz? Aşının ülkemize ne zaman geleceğini bekledik” diyerek sözlerine devam eden Sertoğlu, sezonun başlama tarihi kararını aldıklarını söyledi. “Sağlık Bakanı Ali Pilli, Mart ayında aşılanmayı tamamlayacağını söylüyor. Memleketin Sağlık Bakanı Mart’ta aşılanmanın tamamlanacağını söylüyorsa, ben buna inanmayıp kime inanayım?” diyerek sözlerine devam eden KTFF Başkanı Sertoğlu, sadece futbol için değil ülkenin turizmi, ekonomisi, insanların evine ekmek götürebilmesi ve yeniden eski günlerine dönebilmesi için aşının şart olduğunu söyledi.

“Futbol bu yıl başlayacak”

Futbol liglerinin bu yıl oynatılacağını söyleyen Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, “Bu yıl futbol liglerini oynatma niyetindeyiz. Gelecek yıl mı bu yıl mı sorusunu silsinler. Bu yıl bu futbol başlayacak. Tabii ki her gün dünyada yeni yeni hastalıklar virüsler ürüyor. Bizim elimizde olmayan bir sebep olmadığı ve olağanüstü bir durum veya herhangi bir felaket olmaması durumunda lig maçlarını 26 Ağustos’ta başlatacağız. 20 Ağustos’ta Yenicami-MTG Süper Kupa maçı ile startı vereceğiz. Daha sonra da gece başlayacağımız lig maçlarının arasında kupa maçlarını da koyacağız.

“Yabancı 1, 2 yıl oturanlar için yeniden bir karar düşünebiliriz”

Yeni sezonda forma giyecek yabancı futbolcu sayısı hakkında da görüşlerini aktaran KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, “Yabancı futbolcu sayısı yeni sezonda 1 olacak. Federasyona imza atıp iki yıl oynamayarak lisansının düşmesini bekleyen futbolcular için ise ilerleyen günlerde ayrı bir çalışma yapıp yeni bir karar üretme düşünebiliriz’’ şeklinde konuştu.

Üye olmayacağız

Milli Olimpiyat Komitesi konusunda da açıklamalarda bulunan Hasan Sertoğlu

mevut tüzüğün bireysel üyeliklerle ilgili değişmediği sürece üyelik başvurusunda

bulunmayacaklarını kaydederek kendileri gibi birçok spor federasyonunun da üye

olmayacağını söyledi.