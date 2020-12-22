Desteğimiz tam

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22 Aralık 2020 Salı 18:43
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar imkan yaratıldığı zaman sporcuların büyük başarılar göstereceğini söyledi

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun yenilenen salonu törenle hizmete açıldı. “Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonu” adı verilen salonun açılışı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Salon, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Spor Dairesi’nin katkıları ve Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun malzeme katkısı ile yenilendi. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Dr Fazıl Küçük Vakfı Başkanı Mehmet Küçük, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana, Spor Dairesi müdürü Mehmet Özbilgehan ve kısıtlı sayıda davetli katıldı. Açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sonra konuşmalara geçildi. Konuşmalardan sonra jimnastik kulüplerinden sporcular, yenilenmiş salonda gösteriler sunarak, hünerlerini sergilediler.

Tatar: Başkan Sapsızoğlu, işin peşini bırakmadı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, emeği geçenleri kutlayarak, “Başta Başkan Sapsızoğlu, bu işin peşini bırakmadı biz de gerekli desteği verdik” şeklinde konuştu.

Tatar, salonda başarı ve büyük zaferlere imza atılmasını dileyerek, “KKTC’yi temsil etmeniz, bizlerin gururu ve zaferi olacaktır” dedi. “Engellemelere rağmen imkansızı başarıyoruz sizler gibi gençler yetiştiriyoruz” diyen Tatar, sporcuların KKTC’yi temsil etmesinin, zaferlere ulaşmasının, madalyalar kazanmasının temennileri olduğunu belirtti.

Başçeri: Türkiye ve KKTC federasyonlarının işbirliği önemli

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de 24 Ocak’ta Sapsızoğlu ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’in kendini ziyaret ettiğini anlatarak, “geldiler ve fikirlerini söylediler. Onlar kadar heyecanlandım. İki federasyonun işbirliği önemliydi. Her türlü desteği vereceğimizi söyledim” ifadelerini kullandı.

Sapsızoğlu: 3 salon daha kazandırma hedefindeyiz

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu konuşmasında, çağdaş ve modern salona kavuşmalarına katkı yapan herkese ve özellikle 40 Bin Euro’luk olimpik minderi kazandıran Türkiye Cimnastik Federasyonu’na ve TC Büyükelçiliği’ne teşekkürlerini sundu.

Küçük: Salona “Dr. Fazıl Küçük” isminin verilmesinin bizi memnun etti

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı Mehmet Küçük de, bu eseri ortaya çıkaran herkese teşekkür ederek, salona “Dr. Fazıl Küçük” isminin verilmesinin kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Cimnastik FederasyonuCumhurbaşkanı Ersin TatarDr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonu
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