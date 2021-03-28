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Deniz’den Tekçam’a ziyaret

Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz ve Milli Sporcular, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’ı Lefkoşa Büyükelçiliği’nde ziyaret etti.

28 Mart 2021 Pazar 19:25
Deniz’den Tekçam’a ziyaret
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Ülkemizde son yıllarda gelişme içerisinde olan badminton sporu ve federasyon hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Tekçam’a bilgi veren başkan Fırat Deniz, Tekçam'a görevinde başarılar diledi. 
Tekçam, Türkiye Milli Takımı ile Uluslarası Turnuvalara katılacak olan iki başarılı Badmintoncu Nehir Deniz ve Salih Öztürk'ü kabulü sırasında göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik etti. Sporculara çok çalışmalarını, hiçbir koşulda pes etmemelerini söyledi ve Avrupa'da derece almaları için gerekli desteği vereceklerini belirtti.

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Federasyon Başkanı Fırat Deniz ve Milli Sporcular ziyaret sonrası Mithat Tekçam’a KKTC Milli Takımı forması takdim ederek, nazik daveti için teşekkür ettiler.
 

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Anahtar Kelimeler:
KktcSpor BakanlığıFırat Deniz
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