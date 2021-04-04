banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hellimin tadı kaçmaya başladı!
Hellimin tadı kaçmaya başladı!
Türk Birliğinin şifreleri
Türk Birliğinin şifreleri
‘’BU’’ Zamanlar Kıbrıs
‘’BU’’ Zamanlar Kıbrıs
Tekerlekli koltuklar ağırlığınıza rağmen kolaycacık altınızdan çekilir
Tekerlekli koltuklar ağırlığınıza rağmen kolaycacık...
banner376

Demircan ameliyat oldu

Beden eğitimi öğretmeni olarak uzun yıllar bir çok sporcu yetiştiren, Fundo lakaplı Orhan Demircan başarılı bir operasyon geçirdi

04 Nisan 2021 Pazar 17:15
Demircan ameliyat oldu
banner337

Geçirdiği kaza sonucu boynu kırılan duayen spor hocalarından Orhan Demircan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat edildi

Operasyon başarılı geçti
Beden eğitimi öğretmeni olarak uzun yıllar bir çok sporcu yetiştiren, atletizm alanında büyük başarılar elde ederek ülkemizi gururlandıran Fundo lakaplı Orhan Demircan, KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından sevk edildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğa Gürkanlar ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Düşme sonrası parçalı kırıklar meydana gelmişti  
Zor günler geçiren ve geçtiğimiz aylarda şeker hastalığı nedeniyle sol bacağı ampute edilmek zorunda kalınan Orhan Demircan, sağlığına kavuşmak üzereyken geçirdiği kaza sonucu boyun kırığı problemi ile karşı karşıya kaldı.

Sağlık Bakanlığı YDÜ hastanesine sevk etmişti

banner341
Baş ve boynun birleşme noktasında birinci ve ikinci omur kemiklerinde, parçalı kırıklar meydana gelen Orhan Demircan, nadir ve zorlu cerrahi bir operasyon için KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Operasyon sonrası Orhan Demircan’ın alacağı fizik tedavi ve rehabilitasyon programı ile kısa sürede ayağa kalkarak yürümesi bekleniyor.

Doç. Dr. Doğa Gürkanlar:  “Yapılan operasyon ile hastanın başını boynuna sabitledik.”
Yaklaşık 4 saat süren ameliyat ile ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, geçirdiği kaza sonucu hastanın baş ve boynun birleşme noktası olan 1. ve 2. omurlarında parçalı kırıklar meydana geldiğini, bu durumun baş boyun birleşme noktasındaki stabiliteyi bozduğunu ve hasta için omurilik zedelenmesine bağlı felç riski teşkil ettiğini belirtti.
Operasyon sırasında kırıkların bir araya getirilerek hastanın baş ve boynunun vidalar ile birbirine sabitlendiğini ifade eden Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, bu sayede olası bir omurilik hasarının önüne geçildiğini kaydetti.
 

banner360
Anahtar Kelimeler:
KktcSporAmeliyat OlduOrhan Demircan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Hentbol Şurası” tamamlandı 
“Hentbol Şurası” tamamlandı 
"Metgin, sporumuza köprü olacak"
"Metgin, sporumuza köprü olacak"
Serhan, bireysel çalışıyor
Serhan, bireysel çalışıyor
Kaymaklı, 12 Nisan’da sahada
Kaymaklı, 12 Nisan’da sahada
Göçmenköy Akademisi start veriyor
Göçmenköy Akademisi start veriyor
Bekir, Sarayköyspor'da
Bekir, Sarayköyspor'da
Uluslararası girişimler yapacağız
Uluslararası girişimler yapacağız
Badmintonda On-line beslenme semineri
Badmintonda On-line beslenme semineri
Lefkoşa Cimnastik’te coşku başlıyor
Lefkoşa Cimnastik’te coşku başlıyor
Basketbol Nisan sonunda başlayabilir
Basketbol Nisan sonunda başlayabilir

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim