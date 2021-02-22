Demir yumruk Ukrayna’da ringe çıkacak

Profesyonel milli boksörümüz Metin Turunç, Nisan ayının sonunda Ukrayna’ya gidiyor

KKTC milli profesyonel boksör demir yumruk lakaplı Metin Turunç Ukrayna yolcusu. Nisan ayının sonunda Ukrayna’da ringe çıkacak olan Turunç yapılacak olan resmî karşılaşma adına tüm işlemlerin ve yazışmalarını tamamladı.

Türk antrenörü Dindar Görçek ve Rus antrenörü Denis Chekalev Ukrayna’daki müsabaka ile ilgili olarak tüm yazışmaların ve girişimlerin sonuçlandığını Metin’in müsabaka adına lisansının da hazır olduğunu belirttiler.



Milli boksör Metin Turunç ise Nisan ayının sonunda Ukrayna’da yapılacak olan müsabakaya KKTC bayrağı ile çıkacağını ve uzun süreden sonra çıkacağı müsabakanın kendisi adına son derece önemli olduğunu söylerken, Nisan ayının sonunda yapacağı müsabakayı kazanması durumunda ise bir sonraki durağın kıtalararası olacağını sözlerine ekledi.