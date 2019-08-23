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Değişen oyun kuralları anlatıldı

KTFF EPAK Başkanı Derviş Atakan değişen oyun kurlları ile ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi

Değişen oyun kuralları anlatıldı

KTFF EPAK Başkanı Derviş Atakan değişen oyun kurlları ile ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi

23 Ağustos 2019 Cuma 11:17
Değişen oyun kuralları anlatıldı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin her yıl KTFF Merkez Hakem Kurulu ile birlikte organize ettiği futbolda değişen oyun kurallarının anlatıldığı seminer önceki gün gerçekleştirildi.

KTSYD Genel Merkezi’nde yapılan seminerde KTFF EPAK Başkanı Derviş Atakan yaptığı sunum ile futbolda bu yıl değişen oyun kurallarını spor yazarlarının bilgisine getirdi.

Seminerde KTFF MHK Başkanı Sadık Özbilgehan ve Kıbrıs Türk Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam da hazır bulundu.

Sunum, görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi

Atakan, yapılan son değişiklikleri görüntüler eşliğinde aktarırken, spor yazarları da değişen kurallarla ilgili detaylar konusunda sorular yönelterek değerlendirmelerde bulundular.

Oturumun ardından MHK heyetine spor yazarlarına yaptıkları katkı nedeni ile KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve Eğitim Sorumlusu Çilen Ulusoy tarafından bir plaket takdim edildi.

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