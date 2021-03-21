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Dedekorkut: "Futbolu sürdürmek zorundayız"

Türk Ocağı teknik direktörü Ahmet Dedekorkut futbolun devamını sağlığı göz önünde bulundurarak sürdürmek gerektiğini söyledi

21 Mart 2021 Pazar 19:16
Dedekorkut: "Futbolu sürdürmek zorundayız"
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Futbolu sürdürmek zorundayız

Futbol Federasyonun daha en başından bu zorlu süreçte yalnız kaldığını ve kimsenin elini taşın altına koymadığını belirten Türk Ocağı teknik direktörü Ahmet Ddekorkut, devletin artık bu saatten sonra bu noktaya el atması gerektiğini ifade etti. Federasyonun bu süreçte artık devlete baskıcı olması gerektiğini belirten Dedekorkut, futbolun oynanması için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini aktardı.

Devlet – federasyon el ele vermeli
Plan ve program yapmadan artık yorulduklarını ifade eden Türk Ocağı teknik direktörü Ahmet Dedekorkut, kendisinin şu anda plan yapmadığını sürecin tamamen netleşmesinden sonra plan yapıp sürece başlayacaklarını ifade etti. 

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Kimse elini taşın altına koymuyor
Kimsenin elini taşın altına koymadığını bu işin sadece futbol federasyonu ile bitmeyeceğini hatırlatan Ahmet Dedekorkut, futbol federasyonu suçlamanın yersiz olduğunu bu nedenle devletin de artık bu noktaya ciddi şekilde el atması gerektiğini belirtti. 

Elele vererek futbol başlaması gerekir
Elbette bu noktada federasyonun devlete futbolun oynanması yönünde baskıcı olması gerektiğini belirten Türk Ocağı teknik direktörü Ahmet Dedekörkut, herkesin futbolu çok özlediğini ve devlet ile fedrasyonun el ele vererek bu süreci başlatması gerektiğini ifade etti. 

Futbolun devamından yanayız
Futbolun bu dönem adına oynanmayışının belki de iyi olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı ancak futbolun devamını sağlığıda göz önünde bulundurarak sürdürmek zorunda olduğumuzu belirtti. 

Kulüpler ölü dönemde hiçbişey yapmadı
Bu ölü dönemde birçok kulübün özellikle tesis anlamında hiçbirşey yapmadığını da hatırlatan Dedekorkut, tüm tesislerin döküldüğüne dikkat çekti. Pia – bella sahasının buna örnek olduğunu da hatırlatan Ahmet Dedekorkut, ülkede özellikle son dönemde tesislere ve spora verilen değerin çok kötü durumda olduğunu söyledi. Ne olursa olsun bu yılın futbol adına çok öenmli olduğunu aktaran Dedekorkut, bu yıl bu ligin oynanması gerektiğini sözlerine ekledi.
 

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Son Güncelleme: 21.03.2021 20:39
Anahtar Kelimeler:
KktcSporFedersayonDevletFutbol
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