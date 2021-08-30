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DAÜ Plaj Tenis Turnuvası tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2021 Ciddi Mutfak Beach Tennis Tour DAÜ CUP turnuvası tamamlandı.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 14:37
DAÜ Plaj Tenis Turnuvası tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen KKTF 2021 Ciddi Mutfak Beach Tennis Tour DAÜ Cup 28-29 Ağustos tarihleri arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) deniz tesislerinde (Beach Club) gerçekleştirildi. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) plaj tenis turnuvası lisanslı çift erkekler, karışık çiftler, lisansız çift bayanlar, çift erkekler, karışık çiftler olmak üzere beş kategoride toplam 52 sporcu mücadele etti. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2021 Ciddi Mutfak Beach Tennis Tour DAÜ Cup oynanan final karşılaşmaların ardından kategorilerinde şampiyonlar belli oldu.    

Şampiyonlar

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen plaj tenis turnuvası Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) deniz tesislerinde (Beach Club) 2 gün boyunca 5 kategoride zevkli, kaliteli ve çekişmeli geçen karşılaşmaların ardından kategorilerinde şampiyonlar belli oldu. Plaj Tenis turnuvası lisanslı çift erkeklerde Andreas Artemio-Sotiris Konstantinov, karışık çiftlerde Saadet Aktuğlu-Mehmet Sonat, lisansız çift bayanlarda Özen Doğacan-Ayşe Mullacuma, çift erkeklerde Tancan Kemaller-Aydın Kayol, karışık çiftlerde ise Ayşe Mullacuma-Aydın Kayol

birinci oldu.  Turnuvada özel ödüller ise en yaşlı oyuncu Andreas Artemio, en genç oyuncu Kaya Halkseven, en iyi amatör bayan Kutlay Halkseven, en iyi amatör erkek Nejat Abdullahoğlu, en değerli oyuncu Sotiris Konstantinov seçildi.

Ödüller

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen KKTF 2021 Ciddi Mutfak Beach Tennis Tour DAÜ Cup plaj tenis turnuvası final karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara kupalar, madalyalar ve özel ödülleri düzelnen ödül töreninde Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyon yönetim kurulu üyesi Çağakan Kansu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Spor İşleri müdürü Cemal Konnolu, eğitmenler Osman Konnolu, Aydın Kayol, Kemal Derbey, Beha Karabulutoğlu, Hüseyin Güzoğlu, Gamze Özyoldaş, Lüber Cankat tarafından verildi.   

KKTF 2021 Ciddi Mutfak Beach Tennis Tour DAÜ Cup plaj tenis turnuvası’nda dereceye girenler şöyle oluştu.

Lisanslı

Çift Erkekler

1.Andreas Artemio-Sotiris Konstantinov

2.Mehmet Sonat-Yarkın Kuloğlu

3.Halil Altınbaş-Kemal Şah

4.Mustafa Zorba-Remzi Hıdıroğlu

Karışık Çiftler

1.Saadet Aktuğlu-Mehmet Sonat

2.Melis Mevlit-Mustafa Zorba

3.İzlem Civisilli-İbrahim Ağun

4.Fatma Kayol-Sehan Şeyh

Lisansız

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Çift Bayanlar

1.Özen Doğacan-Ayşe Mullacuma

2.Sıdıka Nurtunç-Makbule Nurtunç

3.Naile Metinser-Kutlay Halkseven

4.Melis Gülcan-Ayşe Aksoy

Çift Erkeler

1.Tancan Kemaller-Aydın Kayol

2.Talat Şentürk-Nejat Abdullahoğlu

3.Aliosman Nurettin-Ertan Fellahoğlu

4.Hasan Maydon-Kemal Derebey

Karışık Çiftler

1.Ayşe Mullacuma-Aydın Kayol

2.Özen Doğacan-Talat Şentürk

3.İpek Civisilli-Nejat Abdullahoğlu

4.Kutlay Halkseven-Mahmut Hakseven

En Yaşlı Oyuncu Andreas Artemio

En Genç Oyuncu Kaya Halkseven

En İyi Amatör Bayan Kutlay Halkseven

En İyi Amatör Erkek Nejat Abdullahoğlu

En Değerli Oyuncu Sotiris Konstantinov

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Anahtar Kelimeler:
DAÜ Plaj Tenis Turnuvası
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