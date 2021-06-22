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Dartsta ilk devre tamamlandı

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde ilk devreyi Minareliköy, iki grupta oynanan Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde “A” grubunda Vadili Darts Derneği, “B” grubunda Diamond Child ilk devreyi lider tamamladı ..

22 Haziran 2021 Salı 11:27
Dartsta ilk devre tamamlandı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen  Efes Pilsen Darts Süper Ligi ve Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ilk devre tamamlandı 

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde ilk devreyi Minareliköy 18 puan ve averajla lider tamamlandı. Liderle ayni puana sahip Lefkoşa Darts Birliği ikinci sırada devreyi bitirdi. 

İki grupta oynanan Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde “A” grubunda Vadili Darts Derneği 15 puanla “B” grubunda Diamond Child 12 puanla ilk devrenin lideri oldu. 

Efes Pilsen Darts Süper Ligi ve birinci liginde devrenin son hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Efes Pilsen Darts Süper Ligi

Gönyeli Darts Birliği-Lefkoşa Darts Birliği(6-10)

Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği-Beyarmudu Belediyesi(11-5)

Gönyeli Av.At.K.-Minareliköy S.K.(1-15)

Cihangir S.K.-LEGEND(10-6)

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “A” Grubu

Mağusa Kültür Derneği-Ozanköy S.K.(16-0)

Göçmenköy S.K.-Vadili Darts Derneği(2-14)

Güzelyurt Darts Birliği-Mesarya Darts Birliği(16-0)

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “B” Grubu

Düzova S.K.-Gönyeli S.K.(5-11)

Değirmenlik S.K.-Taşkınköy S.K.(15-1)

KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Dıamond Chıld Darts Derneği(3-13)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU         

TAKIMLAR                         O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.Minareliköy S.K.                 7          6          0          1          82        30        18        52

2.Lefkoşa Darts Birliği          7          6          0          1          77        35        18        42

3.Gönyeli Darts Birliği           7          5          0          2          68        44        15        24

4.Coşkuner K.S.ve Spor D.   7          5          0          2          63        49        15        14

5.Gönyeli Av.At.K.               7          3          0          4          47        65        9          -18

6.Beyarmudu Belediyesi        7          2          0          5          42        70        6          -28

7.Cihangir S.K.                      7          1          0          6          35        77        3          -42

8.LEGEND                            7          0          0          7          34        78        0          -44

                      

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ “A” PUAN DURUMU                                

TAKIMLAR                         O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.Vadili Darts Derneği           5          5          0          0          64        16        15        48

2.Güzelyurt Darts Birliği       5          4          0          1          60        20        12        40

3.Mağusa Kültür Derneği      5          3          0          2          45        35        9          10

4.Ozanköy S.K.                      5          2          0          3          35        45        6          -10

5.Göçmenköy S.K.                 5          1          0          4          29        51        3          -22

6.Mesarya Darts Birliği          5          0          0          5          7          73        0          -66

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ “B” GRUBU PUAN DURUMU                

TAKIMLAR                         O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.Diamond Child                   5          4          0          1          62        18        12        44

2.Değirmenlik S.K.                5          4          0          1          49        31        12        18

3.Gönyeli S.K.                       5          4          0          1          46        34        12        12

4.Taşkınköy S.K.                    5          2          0          3          35        45        6          -10

5.KKTC Fenerbahçeliler D.   5          1          0          4          31        49        3          -18

6.Düzova S.K.                                    5          0          0          5          17        63        0          -46

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Darts
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