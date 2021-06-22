Dartsta ilk devre tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi ve Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ilk devre tamamlandı
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde ilk devreyi Minareliköy 18 puan ve averajla lider tamamlandı. Liderle ayni puana sahip Lefkoşa Darts Birliği ikinci sırada devreyi bitirdi.
İki grupta oynanan Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde “A” grubunda Vadili Darts Derneği 15 puanla “B” grubunda Diamond Child 12 puanla ilk devrenin lideri oldu.
Efes Pilsen Darts Süper Ligi ve birinci liginde devrenin son hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Efes Pilsen Darts Süper Ligi
Gönyeli Darts Birliği-Lefkoşa Darts Birliği(6-10)
Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği-Beyarmudu Belediyesi(11-5)
Gönyeli Av.At.K.-Minareliköy S.K.(1-15)
Cihangir S.K.-LEGEND(10-6)
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “A” Grubu
Mağusa Kültür Derneği-Ozanköy S.K.(16-0)
Göçmenköy S.K.-Vadili Darts Derneği(2-14)
Güzelyurt Darts Birliği-Mesarya Darts Birliği(16-0)
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “B” Grubu
Düzova S.K.-Gönyeli S.K.(5-11)
Değirmenlik S.K.-Taşkınköy S.K.(15-1)
KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Dıamond Chıld Darts Derneği(3-13)
EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
1.Minareliköy S.K. 7 6 0 1 82 30 18 52
2.Lefkoşa Darts Birliği 7 6 0 1 77 35 18 42
3.Gönyeli Darts Birliği 7 5 0 2 68 44 15 24
4.Coşkuner K.S.ve Spor D. 7 5 0 2 63 49 15 14
5.Gönyeli Av.At.K. 7 3 0 4 47 65 9 -18
6.Beyarmudu Belediyesi 7 2 0 5 42 70 6 -28
7.Cihangir S.K. 7 1 0 6 35 77 3 -42
8.LEGEND 7 0 0 7 34 78 0 -44
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ “A” PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
1.Vadili Darts Derneği 5 5 0 0 64 16 15 48
2.Güzelyurt Darts Birliği 5 4 0 1 60 20 12 40
3.Mağusa Kültür Derneği 5 3 0 2 45 35 9 10
4.Ozanköy S.K. 5 2 0 3 35 45 6 -10
5.Göçmenköy S.K. 5 1 0 4 29 51 3 -22
6.Mesarya Darts Birliği 5 0 0 5 7 73 0 -66
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ “B” GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
1.Diamond Child 5 4 0 1 62 18 12 44
2.Değirmenlik S.K. 5 4 0 1 49 31 12 18
3.Gönyeli S.K. 5 4 0 1 46 34 12 12
4.Taşkınköy S.K. 5 2 0 3 35 45 6 -10
5.KKTC Fenerbahçeliler D. 5 1 0 4 31 49 3 -18
6.Düzova S.K. 5 0 0 5 17 63 0 -46