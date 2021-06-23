banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akaryakıta zam yapılmayacak!
Akaryakıta zam yapılmayacak!
Pandeminin merkezindekiler bilime ne kattı?
Pandeminin merkezindekiler bilime ne kattı?
15 ayın hesabını kim verecek!
15 ayın hesabını kim verecek!
23 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
23 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
banner376

Dartsta ikinci devre başladı

Sekiz takımın mücadele verdiği Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde Lefkoşa Darts Birliği, Minareliköy ve Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği haftayı galibiyetle kapattı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 10:30
Dartsta ikinci devre başladı
banner337

Kuzey Kıbrıs Darts Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi ve Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ikinci devre başladı.

Sekiz takımın mücadele verdiği süper ligde Lefkoşa Darts Birliği, Minareliköy ve Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği haftayı galibiyetle kapattı. Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü ile Beyarmudu Belediyesi arasındaki maç 8-8 berabere sonuçlandı.

grupta oynanan Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde “A” grubunda Ozanköy ve Güzelyurt Darts Birliği devreye galibiyetle başladı. “B” grubunda Gönyeli, Diamond Child ve Taşkınköy rakiplerini mağlup etti.

İkinci devre ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Efes Pilsen Darts Süper Ligi

LEGEND-Lefkoşa Darts Birliği: 6-10

Gönyeli Darts Birliği-Minareliköy: 5-11

Gönyeli Av.At.K.-Beyarmudu Belediyesi: 8-8

Cihangir-Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği: 7-9

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “A” Grubu

Mağusa Kültür Derneği-Göçmenköy: 8-8

Ozanköy-Mesarya Darts Birliği: 12-4

Güzelyurt Darts Birliği-Vadili Darts Derneği: 12-4

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “B” Grubu

Gönyeli-Değirmenlik: 10-6

Düzova-Diamond Child: 2-14

KKTC Fenerbahçeliler D.-Taşkınköy: 6-10

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİGİ PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Minareliköy 8 7 0 1 93 35 21 58

2.Lefkoşa Darts Birliği 8 7 0 1 87 41 21 46

banner341
K.S.ve Spor D. 8 6 0 2 72 56 18 16

4.Gönyeli Darts Birliği 8 5 0 3 73 55 15 18

Av.At.K. 8 3 1 4 55 73 10 -18

6.Beyarmudu Belediyesi 8 2 1 5 50 78 7 -28

7.Cihangir 8 1 0 7 42 86 3 -44

8.LEGEND 8 0 0 8 40 88 0 -48

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ “A” GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Güzelyurt Darts Birliği 6 5 0 1 72 24 15 48

2.Vadili Darts Derneği 6 5 0 1 68 28 15 40

3.Mağusa Kültür Derneği 6 3 1 2 53 43 10 10

4.Ozanköy 6 3 0 3 47 49 9 -2

5.Göçmenköy 6 1 1 4 37 59 4 -22

6.Mesarya Darts Birliği 6 0 0 6 11 85 0 -74

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ “B” GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Diamond Child 6 5 0 1 76 20 15 56

2.Gönyeli 6 5 0 1 56 40 15 16

3.Değirmenlik 6 4 0 2 55 41 12 14

4.Taşkınköy 6 3 0 3 45 51 9 -6

Fenerbahçeliler D. 6 1 0 5 37 59 3 -22

6.Düzova 6 0 0 6 19 77 0 -58

banner360
Anahtar Kelimeler:
Dartsta Ikinci Devre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTF Chıcken Planet Tenis Performans Tur-1 başladı…
KKTF Chıcken Planet Tenis Performans Tur-1 başladı…
KTSYD ‘Onur Gecesi’ düzenliyor
KTSYD ‘Onur Gecesi’ düzenliyor
Dartsta ilk devre tamamlandı
Dartsta ilk devre tamamlandı
Mormenekşe’de görev Bahtıkara’nın
Mormenekşe’de görev Bahtıkara’nın
Hüseyin Merthan Çakırlı tavla turnuvası tamamlandı
Hüseyin Merthan Çakırlı tavla turnuvası tamamlandı
Ferit Açıkyıldız anıldı
Ferit Açıkyıldız anıldı
Osman Maraşlı plaj voleybol anı turnuvası tamamlandı
Osman Maraşlı plaj voleybol anı turnuvası tamamlandı
A Milli Takım EURO 2020'ye İsviçre yenilgisiyle veda etti
A Milli Takım EURO 2020'ye İsviçre yenilgisiyle veda etti
Merih Demiral'dan TRT spikeri Ersin Düzen'e çarpıcı tepki
Merih Demiral'dan TRT spikeri Ersin Düzen'e çarpıcı tepki
Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon Euroluk enkazla karşılaştı
Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon Euroluk enkazla karşılaştı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim