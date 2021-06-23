Dartsta ikinci devre başladı

Kuzey Kıbrıs Darts Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi ve Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ikinci devre başladı.

Sekiz takımın mücadele verdiği süper ligde Lefkoşa Darts Birliği, Minareliköy ve Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği haftayı galibiyetle kapattı. Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü ile Beyarmudu Belediyesi arasındaki maç 8-8 berabere sonuçlandı.

grupta oynanan Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde “A” grubunda Ozanköy ve Güzelyurt Darts Birliği devreye galibiyetle başladı. “B” grubunda Gönyeli, Diamond Child ve Taşkınköy rakiplerini mağlup etti.

İkinci devre ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Efes Pilsen Darts Süper Ligi

LEGEND-Lefkoşa Darts Birliği: 6-10

Gönyeli Darts Birliği-Minareliköy: 5-11

Gönyeli Av.At.K.-Beyarmudu Belediyesi: 8-8

Cihangir-Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği: 7-9

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “A” Grubu

Mağusa Kültür Derneği-Göçmenköy: 8-8

Ozanköy-Mesarya Darts Birliği: 12-4

Güzelyurt Darts Birliği-Vadili Darts Derneği: 12-4

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “B” Grubu

Gönyeli-Değirmenlik: 10-6

Düzova-Diamond Child: 2-14

KKTC Fenerbahçeliler D.-Taşkınköy: 6-10

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİGİ PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Minareliköy 8 7 0 1 93 35 21 58

2.Lefkoşa Darts Birliği 8 7 0 1 87 41 21 46

K.S.ve Spor D. 8 6 0 2 72 56 18 16

4.Gönyeli Darts Birliği 8 5 0 3 73 55 15 18

Av.At.K. 8 3 1 4 55 73 10 -18

6.Beyarmudu Belediyesi 8 2 1 5 50 78 7 -28

7.Cihangir 8 1 0 7 42 86 3 -44

8.LEGEND 8 0 0 8 40 88 0 -48

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ “A” GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Güzelyurt Darts Birliği 6 5 0 1 72 24 15 48

2.Vadili Darts Derneği 6 5 0 1 68 28 15 40

3.Mağusa Kültür Derneği 6 3 1 2 53 43 10 10

4.Ozanköy 6 3 0 3 47 49 9 -2

5.Göçmenköy 6 1 1 4 37 59 4 -22

6.Mesarya Darts Birliği 6 0 0 6 11 85 0 -74

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ “B” GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Diamond Child 6 5 0 1 76 20 15 56

2.Gönyeli 6 5 0 1 56 40 15 16

3.Değirmenlik 6 4 0 2 55 41 12 14

4.Taşkınköy 6 3 0 3 45 51 9 -6

Fenerbahçeliler D. 6 1 0 5 37 59 3 -22

6.Düzova 6 0 0 6 19 77 0 -58