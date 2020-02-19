Darts Birinci Ligi’ne devam edildi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne önceki akşam oynanan maçlarla devam edildi.

13 takımın yer aldığı ve bu sezon iki grupta oynanan ligde “A” grubunda Gazimağusa Darts Birliği, Cihangir ve Değirmenlik haftayı galip kapattı.

Altı takımın bulunduğu “B” grubunda Coşkuner, Düzkaya ve Diamond Child haftanın galip takımları oldu.

“A” grubunda Gazimağusa Darts Birliği, “B” grubunda Coşkuner lider durumda bulunuyor

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde alınan sonuçlar şöyle:

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “A” Grubu

Karaoğlanoğlu-Gazimağusa Darts B.: 2-14

Taşkınköy-Cihangir: 4-12

Göçmenköy-Değirmenlik:7-9

Mesarya Darts Birliği (Bay)

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “B” Grubu

Coşkuner-Yenicami: 13-3

Gönyeli Darts B.-Düzkaya: 4-12

Mağusa Kültür D.-Diamond Child