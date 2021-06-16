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16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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Darts 1’inci Ligi’nde 4 hafta tamamlandı

“A” grubunda Vadili Darts Derneği, Güzelyurt Darts Derneği, Göçmenköy, “B” grubunda Gönyeli, KKTC Fenerbahçeliler Derneği ve Diamond Child haftayı galip kapattı

16 Haziran 2021 Çarşamba 09:26
Darts 1’inci Ligi’nde 4 hafta tamamlandı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne dün (15 Haziran Salı) oynanan maçlarla devam edildi.

Covid-19 pandemisi nedeniyle ara verilen ligde dördüncü hafta maçları oynandı. Toplam 12 takımın iki grupta mücadele verdiği ligin dördüncü hafta maçlarında “A” grubunda Vadili Darts Derneği, Güzelyurt Darts Derneği ve Göçmenköy rakiplerini mağlup etti. “B” grubunda Gönyeli, KKTC Fenerbahçeliler Derneği ve Diamond Child haftayı galip kapattı.     

Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ “A” GRUBU

Vadili Darts Derneği-Mağusa Kültür Derneği: 15-1

Ozanköy-Güzelyurt Darts Birliği: 3-13

Mesarya Darts Birliği-Göçmenköy: 3-13

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ “B” GRUBU

Taşkınköy-Gönyeli: 7-9

Düzova- KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 2-14

Diamond Child-Değirmenlik: 16-0

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “A” GRUBU PUAN DURUMU                 

TAKIMLAR                         O         G         B         M        A         Y         P         Av.

1.Vadili Darts Derneği           4          4          0          0          50        14        12        36

2.Güzelyurt Darts Birliği       4          3          0          1          44        20        9          24

3.Ozanköy                              4          2          0          2          35        29        6          6

4.Mağusa Kültür Derneği      4          2          0          2          29        35        6          -6

5.Göçmenköy                                     4          1          0          3          27        37        3          -10

6.Mesarya Darts Birliği          4          0          0          4          7          57        0          -50

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ “B” GRUBU PUAN DURUMU                

TAKIMLAR                         O         G         B         M        A         Y         P         Av.

1.Diamond Child                   4          3          0          1          49        15        9          34

2.Gönyeli                                4          3          0          1          35        29        9          6

3.Değirmenlik                         4          3          0          1          34        30        9          4

4.Taşkınköy                            4          2          0          2          34        30        6          4

5.KKTC Fenerbahçeliler D.   4          1          0          3          28        36        3          -8

6.Düzova                                4          0          0          4          12        52        0          -40

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Anahtar Kelimeler:
Darts 1inci Ligi
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