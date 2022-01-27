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Dakika kaçırmadılar

Aksa Birinci Lig’in ilk yarısında 11 futbolcu takımlarının tüm maçlarında 90 dakika görev yaptı

27 Ocak 2022 Perşembe 14:50
Dakika kaçırmadılar

Aksa Birinci Lig’in ilk yarısında 11 futbolcu takımlarının tüm maçlarında görev alarak 90 dakika sahada kaldılar. Ligin ilk yarısında 9 takım forma verdiği oyuncuların bazılarına tüm maçlarda güvenerek sahada bıraktı. 1350 dakika forma giyen oyuncuların altı tanesi kalecilerden oluşurken, beş tanesi ise çeşitli mevkilerde görev yapan isimler oldu.

Altı kaleci tüm maçlarda oynadı

Ligin ilk yarısında Çanakkale, Çetinkaya, Düzkaya, Karşıyaka, Gençler Birliği ve Yeniboğaziçi as kalecilerini tüm maçlarda oynattı. Umut İlgün, Mustafa Kemal Atlar, Mustafa Dağman, Cengiz Arapbayram, Ali Karal ve Remzi Rıylı ilk yarıda tüm maçlarda oynayan kaleciler oldular.

Gençlik Gücü’nden Çağdaş Çevik, Görneç’ten Hasan Bilal, Gençler Birliği’nden Salih Kaplan, Yalova’dan Civan Hısır ile Sergülen Rüstemoğlu ise tüm maçlarda görev yapan diğer isimler oldular.

İlk yarının tüm maçların tamamında görev yapan oyuncular

Çağdaş Çevik (China Bazaar Gençlik Gücü)

Umut İlgün (Çanakkale)

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Mustafa Kemal Atlar (Çetinkaya)

Ali Karal (Düzkaya)

Hasan Bilal (Görneç)

Mustafa Dağman (Karşıyaka)

Cengiz Arapbayram (G.Birliği)

Salih Kaplan (G.Birliği)

Civan Hısır (Yalova)

Sergülen Rüstemoğlu (Yalova)

Remzi Rıylı (Yeniboğaziçi)

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