Daireler'de heyecan başlıyor

Hasan Ramadan Cemil Halı Saha Futbol Turnuvası 19 Ekim Pazartesi akşamı, Göçmenköy, Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda başlayacak.

14 Daire mücadele edecek

2 Gurupta mücadele edecek takımlardan gruplarında ilk dört sırayı alacak olanlar çeyrek finale yükselecek.

Çeyrek finalde ise A1-B4, A2-B3, B1-A4, B-2-A3 eşleşmelerine göre karşı karşıya gelecekler.

Çeyrek finalde galip gelenler ise B1-A4 galibi A2-B3 galibi ile karşı, kaşıya gelecek. Bu iki maçın mağlupları 3.lük, için galipleri de final için sahaya çıkacak.