Cumhuriyet Sprint Rallisi’ni Haskasap-Mulla ikilisi kazandı

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün (KKRK) organize ettiği 2021 Kuzey Kıbrıs Sprint Ralli Şampiyonası'nın ikinci yarışı, 13 Kasım Cumartesi günü Cumhuriyet Şöleni kapsamında KKTC Gençlik Dairesi Müdürlüğü sponsorluğunda “Cumhuriyet Sprint Rallisi” adıyla yapıldı. En iyi dereceyi elde eden Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi yarışı kazanmayı başardı.

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü, 2021 sezonunun ikinci yarışını KKTC Gençlik Dairesi Müdürlüğü sponsorluğunda, Cumhuriyet Şöleni kapsamında gerçekleştirdi. Cumhuriyet Sprint Rallisi adıyla yapılan yarış, Hamitköy Çevre yolu üzerinde hazırlanan yaklaşık 7,5 kilometrelik etapta yapıldı. Lefkoşa’da bulunan Atatürk Spor Kompleksi’nin ralli merkezi olarak kullanıldığı yarışta start, servis alanı ve ödül töreni de burada yapıldı.

13 ekibin staet aldığı rallide yarışçılar etabı biri deneme olacak şekilde üçer kez geçtiler ve elde ettikleri en iyi etap derecesine göre sıralandılar. Güven Sigorta, Topcu Kahvesi, Hasmel Reklam, Biçentürk Restaurant ve Biçentürk Construction’ın da katkılarıyla yapılan rallide en iyi dereceyi iki etapta da Enver Haskasap elde etti. Drift NEU Racing Team adına Skoda Fabia R5 ile yarışan Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi 5 dakika 12.5 saniye ile rallinin birincisi olmayı başardılar. MRB Racing Team adına Hyundai i20 R5 ile yarışan Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi iki etapta da az farkla ikinci sırada yer alırken, Mitsubishi Lanver Evo 9 ile yarışan Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi üçüncü olmayı başararak podyuma çıkan son ekip oldular.

Genel klasmanda ilk iki sırayı alan iki ekip Sınıf 2’de de ilk iki sırada yer alırken, üçüncü olan Bozalanlar-Odun ikilisi Sınıf N birincisi olmayı başaran ekip oldu. Onları genel klasmanda sadece 0.9 saniye farkla dördüncü olan ekip, Mehmet Karaoğlan-Mehmet Coşar ikilisi takip etti ve Sınıf N ikincisi oldular. Sınıf N’de podyumu Mehmetali Yavaşoğlu-Mahmut Baran ikilisi tamamladı.

Sınıf 1 birincisi Vural Vurur-Gökhan Bolatcıoğlu ikilisi olurken, ikinci Kerim Hacımevlüt-Özcan Kahvecioğlu ikilisi oldu. Genel klasmanda altıncı olan ekip, Sami Doğan-Serdar Bilgimer ikilisi Sınıf R birincilik kupasını almaya hak kazanırken, Sınıf H birincilik kupasını Bahadır Gülok-Özeş Gülok ikilisi ve Sınıf T birincilik kupasını Sander Kahveciler-Eser Sulo ikilisi aldı. Sınıf 3’te ise Özhan Karaduman-Serdar Kumru ikilisi birinci oldu. Sınıfın ikincisi Mahmut Özer-Ali Burhan ikilisi olurken, Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi üçüncü oldu.

Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Başkanı Niyazi Tekindor, Asbaşkanı Gizem Öke ve Yarış Direktörü Akan Keskiner takdim etti.

Cumhuriyet Sprint Rallisi Dereceler: