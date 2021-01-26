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CMC’de yılın ilk turnuvası gerçekleşti

KKTC Golf Federasyonu organizasyonunda yılın ilk turnuvası Niyazi-Seniha Öztoprak Golf Turnuvası, CMC Yeşilyurt Golf Sahası’nda oynandı.

26 Ocak 2021 Salı 20:29
CMC’de yılın ilk turnuvası gerçekleşti
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KKTC Golf Federasyonu organizasyonunda yılın ilk turnuvası Niyazi-Seniha Öztoprak Golf Turnuvası, CMC Yeşilyurt Golf Sahası’nda oynandı.

Stableford formatında ve World Handicap System (WHS) uygulamasının Course Handicap üzerinden % 95’i alınarak belirlenen Handicaplar ile 18 çukur olarak oynanan oyun güzel bir havada ve çok geniş bir katılımla gerçekleşti.

Turnuva’nın Birincisi 39 Stableford Puanı ile Özcan Bundak olurken Claire Morley 36 Puan ile İkinci, Bertan Erçin de 35 Puan ile Üçüncü oldu. Turnuva’nın Gross Birinciliğini ise 22 Gross Puanı ile Hasan Garabli aldı.

Turnuva’daki diğer ödüller olan Longest Drive (En Uzun Vuruş) Derviş Sam tarafından alınırken Nearest to the Pin (Bayrağa En Yakın Vuruş) ödülü ise Gülay Garabli rarafından alındı.

Kazananlara kupaları Turnuva Sponsoru, Golf Federasyon’u ve CMC Golf Kulübü Onursal Başkan’ı Dr. Hasan Öztoprak tarafından takdim edildi.

Turnuva sonrası açık havada, sosyal mesafe kurallarına uyularak oyunculara yemek ikram edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Golf Federasyonu
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