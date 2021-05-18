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Cimnastikte hakem sıkıntısı çözüldü

KKTC Cimnastik Federasyonu, artistik cimnastik kadın hakemlik kursu sonrasında, kadın hakemlik semineri düzenleyerek, bu alandaki eksikliklerini de giderdi.

18 Mayıs 2021 Salı 16:38
Cimnastikte hakem sıkıntısı çözüldü
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Seminerde başarılı olan hakemler, 22 Mayıs’ta yapılacak olan müsabakada görev alacaklar.

Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda uygulamalı eğitimin de yapıldığı seminer ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:

“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak artistik cimnastik kadın minik – küçük hakemlik semineri başarılı bir şekilde tamamladık. Seminer Arife günü olmasına rağmen hakem adaylarının yoğun ilgisi bizleri sevindirdi.

Tüm olumsuzluklara rağmen faaliyetlerimize ara vermeden çocuklarımız için çalışmaya devam ediyoruz. En büyük eksikliğimiz olan hakem sıkıntısını çözmüş bulunmaktayız. Şimdi hakemlerimizin seviyesini yükseltmek için çalışmalara başladık.”

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