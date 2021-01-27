Cimnastik salonuna reklam bekleniyor

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, federasyona kalıcı gelir sağlama adına Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonuna reklam alacak.

Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonuna reklam alınmasıyla ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonumuzun iç mekanına 3m x 2m ölçülerinde 20 adet reklam sponsorluğu alacağız.

Yıllık 5.000 TL olacak olan ve yapacağınız yardımlar sayesinde sporumuza köprü olacak olan bu proje, siz değerli destekçilerimiz sayesinde toplanan destek ile çocuklarımıza daha iyi ortamlarda spor yapmalarına olanak sağlayacağız. Herkese şimdiden çok teşekkür ederiz.”