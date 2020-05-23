Cimnastik Federasyonu’ndan, çocuklara bayram hediyesi

Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu tarafından düzenlenen yardım kampanyası ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Gıda yardımı yaptığımız dönemde ihtiyaçlı olan çocuklarımıza bayramlık almayı kararlaştırdık ve bunu uygulamaya geçirdik.

Bugün bir başka mutluyuz. Çünkü Cimnastik Federasyonu ailesi olarak çocuklarımıza yardım elini uzattığımız dönemden belirlediğimiz 100 çocuğumuza bayramlık kıyafet ve ayakkabı hediye etmenin sevincini hep birlikte yaşıyoruz.

Bu güzelliğin oluşmasında fitre paralarını bizlere ulaştıran gizli kahramanlara çok teşekkür ederiz. Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için.”