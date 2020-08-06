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Cimnastik Federasyonu'ndan kulüplere katkı

Cimnastik Federasyonu kira gideri olan kulüplere 2000 TL katkı yapılacak. Ayrıca kulüplerden vize ve lisans ücreti alınmayacak

06 Ağustos 2020 Perşembe 08:20
Cimnastik Federasyonu'ndan kulüplere katkı
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KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, içinde bulunduğumuz Covid 19 sürecinden dolayı, federasyona bağlı kulüpleri ayakta tutma adına kulüplere önemli katkılarda bulunma kararı aldı.

Katkı kararlarile ilgili olarak Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:

“İçinde bulunduğunuz Covid 19 döneminden dolayı zor günler geçiren sporumuzu, hep birlikte elimizi taşın altına koyarak, ileriye taşıyacağız.

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KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi olarak kulüplerimize destek vererek bu süreci en az kayıpla atlatmak işitiyoruz. Yönetim kurulumuz kira gideri olan kulüplerimize 2000 TL katkı yapma, 2020 yılı için vize ve lisans ücreti almamayı kararlaştırdı.

Kulüplerimiz var ise federasyonumuz da var olacak mentalitesindeyiz. Öncelikle kulüplerimizin faaliyetlerinin durmadan devam etmesi gerekmektedir. Federasyon olarak da zor dönemden geçmemize, maddi sıkıntılarımız olmasına rağmen bu desteğin verilmesi için karar üreten yönetim kurulumuza çok teşekkür ederim.

Geçmiş dönemde eski yönetimin vize ücreti olarak 3500 TL belirlenmişti. Bizler yönetime gelince bu rakamı kulüplerimize destek olabilmek adına asgari ücretin 1/5 oranına düşürmüştük. 2020 yılı içinde bu rakamı da almadan vize işlemlerini yaptık.

"Eller çok olunca yük hafiflermiş" düşüncesiyle hareket ederek, birlik olarak bu süreci hep birlikte atlatacağız.”

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Cimnastik Federasyonu
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