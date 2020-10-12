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Cihangir sıkı çalışıyor

12 Ekim 2020 Pazartesi 14:43
Cihangir sıkı çalışıyor
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K-Pet Süper Lig takımlarından Cihangir yeni sezon hazırlıklarını sürdürüryor

Covid-19’un gölgesinde takımlar antrenmanlarını sürdürürken K-Pet Süper Ligi takımlarından Cihangir’de tempo artıyor.

Karavezirler: Transferler devam edecek

Cihangir antrenmanını takip eden kulüp başkanı Hüseyin Karavezirler transfer süreci ile ilgili 2 oyuncuyu ile prensipte anlaştıklarını çok küçük pürüzlerin kaldığını söyledi. Karavezirler futbolun geleceği ile ilgili de gerekli tedbirlerin alınıp liglerin başlayabileceğini aktardı.

Burgaç: Hazırlık Maçı Programımız Var

Cihangir teknik direktörü Hasan Burgaç ise antrenmanların iyi gittiğini çalışmalarının devam ettiğini hazırlık maçı programının olduğunu söyledi. Sürecin kendilerini etkilediğini aktaran tecrübeli teknik adam takımdan giden ve gelen oyuncuları ile birlikte yeni bir takım olduklarını söyledi.

Gecekuşu: çalışmalara Devam ediyoruz

Cihangir takım kaptanı Nurettin Gecekuşu: çalışmalarının devam ettiğini iyi bir süreçten geçtiklerini anlattı.

Bingöllü: Yabancılık Çekmedim

Cihangir’in yeni transferi Taner Bingöllü ise çalışmaların devam ettiğini aktarırken burada yabancılık çekmediğini ve iyi bir ortam olduğunu söyledi.

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Son Güncelleme: 12.10.2020 14:49
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