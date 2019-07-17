Cihangir sahaya indi

K-Pet Süper Lig’in Mesarya temsilcisi Cihangir yeni sezon açılışını bugün kendi sahasında gerçekleştirdi.

A takım, genç takım ve Cihangir Futbol Okulu oyuncularının katılımıyla gerçekleşen sezon açılışına Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler de katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, yeni sezonun Cihangir’e hayırlı olması dileğinde bulunurken, takımdan bu sezonu ilk üç sırada tamamlamasını ve Kıbrıs Kupası’nda da final oynaması temennisinde bulundu.

Karavezirler ayrıca belediyeye bağlı 21 muhtarlığın olduğunu, bu köylere bağlı tüm takımlara da eşit mesafede olduğunu, bölge gençlerine iyi ortamlarda spor yaptırmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.

Karavezirler’in konuşmasının ardından A takım teknik direktör Hasan Burgaç, kaleci antrenörü Mahmut Yaman ve kondisyoner Celal Keleş nezaretinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüp Başkanı Aytaç Karavezirler ise sorumuz üzerine Ağustos ayının son haftasında (25 veya 26 Ağustos) Kartepe’de bir yurt dışı kampı planladıklarını belirtti.