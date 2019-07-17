banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98517
ALTIN
258.100
DOLAR
5.7068
STERLİN
7.0764
EURO
6.3970
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
Polise, bilgisayarların şifresini söylemediler
POLİSE, BİLGİSAYARLARIN ŞİFRESİNİ SÖYLEMEDİLER?
Güney’den çalınan 2 traktör zanlıları teminata bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Bakanlar Kurulu kararları
BAKANLAR KURULU KARARLARI
banner307

Cihangir sahaya indi

Cihangir sahaya indi

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:16
Cihangir sahaya indi

K-Pet Süper Lig’in Mesarya temsilcisi Cihangir yeni sezon açılışını bugün kendi sahasında gerçekleştirdi.

A takım, genç takım ve Cihangir Futbol Okulu oyuncularının katılımıyla gerçekleşen sezon açılışına Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler de katıldı.

banner317
Açılışta bir konuşma yapan Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, yeni sezonun Cihangir’e hayırlı olması dileğinde bulunurken, takımdan bu sezonu ilk üç sırada tamamlamasını ve Kıbrıs Kupası’nda da final oynaması temennisinde bulundu.

Karavezirler ayrıca belediyeye bağlı 21 muhtarlığın olduğunu, bu köylere bağlı tüm takımlara da eşit mesafede olduğunu, bölge gençlerine iyi ortamlarda spor yaptırmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.

Karavezirler’in konuşmasının ardından A takım teknik direktör Hasan Burgaç, kaleci antrenörü Mahmut Yaman ve kondisyoner Celal Keleş nezaretinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüp Başkanı Aytaç Karavezirler ise sorumuz üzerine Ağustos ayının son haftasında (25 veya 26 Ağustos) Kartepe’de bir yurt dışı kampı planladıklarını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Cihangir Futbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOL sezonu açtı
TOL sezonu açtı
Mesarya’da hedef Süper Lig
Mesarya’da hedef Süper Lig
Lefke çalışmalara başladı
Lefke çalışmalara başladı
Görneç sahada
Görneç sahada
GG’den sezona merhaba
GG’den sezona merhaba
Esentepe'nin hedefi Süper Lig’e yükselmek
Esentepe'nin hedefi Süper Lig’e yükselmek
Düzkaya sezona başladı
Düzkaya sezona başladı
Denerel'den Başbakan'a ziyaret
Denerel'den Başbakan'a ziyaret
Minik, yıldız ve gençler mücadele etti
Minik, yıldız ve gençler mücadele etti
Nazım ayrılmak istiyor
Nazım ayrılmak istiyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim