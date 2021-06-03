Cihangir sahada

Yeni sezon hazırlıklarına UKÜ’de performans testi ile başlayan Süper lig temsilcisi Cihangir saha çalışmalarına kendi sahasında start verdi.

Eski başkanlardan destek

Teknik direktör Hasan Burgaç nezaretinde sezonun ilk saha çalışmasını önceki gün yapan orta Mesarya temsilcisinde ilk idman öncesinde Başkan Hüseyin Karavezirler, kulübün eski başkanı ve Kulüpler Birliği Başkan Vekili Aytaç Karavezirler ile yine kulübün eski başkanlarından olan Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler de yer aldı.

Planlamamımızı yaptık

Teknik Direktör Hasan Burgaç, bugün başladıkları çalışmayı ara vermeden sürdürmek istediğini bu nedenle takım halinde özverili bir şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Oyuncu grubu ile planladıkları program doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Burgaç, sezon öncesine dair tüm planlamalarının hazır olduğunu söyledi.