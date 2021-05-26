Cihangir futbolcularına kondisyon testi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), Cihangir Gençlik Spor Kulübü A Takım futbolcularına, sezon öncesi kondisyonel özellik seviyelerini belirlemek amaçlı, alan ve laboratuvar testleri uyguladı. Söz konusu testler kuvvet, dayanıklılık, sürat ve hareketlilik özelliklerini tespit etmek amaçlı gerçekleştirildi.

UKÜ Spor Kompleksi CIU Arena’da gerçekleştirilen ölçümler Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Emre Erol’un gözetiminde, Uzman Fizyoterapist Sema Özden, Dr. Sonay Dericioğlu, Öğretim Görevlisi Şeyda Çelik Karahançer ve Fizyoterapist Sergen Summakoğulları tarafından sporculara uygulandı.

Antrenman programları UKÜ BESYO bünyesindeki uzman antrenman bilimciler tarafından hazırlanacak

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ali Emre Erol testlerin, dört ve sekiz haftalık periyotlarla tekrar edileceği bilgisini vererek, “Elde edilen veriler doğrultusunda, takım içinde gruba ve kişiye özel antrenman programları UKÜ BESYO bünyesinde görev alan uzman antrenman bilimciler tarafından hazırlanacak ve antrenmanların amaca yönelik olup olmadığının takip edilecek” şeklinde konuştu.

KKTC'de sportif performans alanına BESYO olarak buna benzer hizmetlerin verileceğini dile getiren Erol, akademik ve uygulamaya yönelik güncel ve daha fonksiyonel alışkanlıkların kazanılmasına yardımcı olacaklarını da sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Erol, topluma hizmet amaçlı gerçekleştirilecek olan bu uygulamaların, genç akademisyenler ve UKÜ BESYO öğrencileri için de uygulama becerilerini geliştirme bakımından bir şans olduğunu aktararak, “Hizmet vereceğimiz her sportif branşta, yüksekokulumuz bünyesinde kaliteli eğitim alarak alana hizmete hazır hale gelen mezun ve öğrencilerimizle performansa yönelik katkı ve idari kadro desteği de sağlayabiliriz” dedi.

2021-2022 sezonu hakkında da konuşan Erol, bu sezonun bütün branşlardaki ferdi ve takım yarışmacıları için başarı ve sağlık içinde geçmesi temennisinde bulundu.