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“Ciddi sıkıntılar oluşacak”

15 Eylül 2020 Salı 00:03
“Ciddi sıkıntılar oluşacak”
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LTB Başkanı Mehmet Harmancı, üniversitelerin tüm spor branşlarından çekilme kararı almasını yorumladı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı üniversitelerin spor branşlarından çekilme kararı almasının spor ve gençlik adına ciddi sıkıntılar doğuracağını ifade ederek, toplum olarak doğru yönlendirmeler yapılmasına ve Spor Dairesi’nin konuya çözüm bulmak için harekete geçmesine inandığını ifade etti.

“Jenerasyon kaybı yanında sosyal mahrumiyetle mücadele eden gençleri de etkileyecek”

Başkan Harmancı, LAÜ’den sonra YDÜ’nün de bu yönde adım atması üzerine konuyu sosyal medya hesabında değerlendirirken, bu kararların ülke adına sporda ciddi jenerasyon kaybı oluşturacağını, bununla beraber sosyal mahrumiyetle mücadele eden gençleri de çok olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

Başkan Harmancı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Elbette ekonomik sıkıntılar her kurum gibi üniversitelerimizi de etkilemekte ama olaya sadece ekonomik yönünden bakarsak ülke sporu ve ülke gençliği adına ciddi bir jenerasyonun kaybına sebep olabileceğiz. Burslu okuyan çocuklarımız açıkta kalacak, sosyal mahrumiyetle mücadele eden ama yeteneklerinin onu bir yere taşıyabileceğini düşünen çocuklar için de sözün biteceği yerdir.”

“Spor Dairesi’nin de elini taşın altına koyması gerekiyor”

“Gerek üniversitelerimizin gerekse Spor Dairesi’nin acilen bu kararları gözden geçirmelerine, üniversitelerimizin bütçe daraltarak faaliyetlerine devam etmesinin önünün açılmasına, dairemizin de gereken girişimleri yaparak üniversitelerin bu alandan kopmaması için elini taşın altına koymasına ihtiyaç vardır” 

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