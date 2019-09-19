Çiçeklerle ve alkışlarla karşıladılar

Türkiye’de düzenlenen 2. Etap Kulüpler Arası Cimnastik müsabakasında üçüncü olan Cimnastik Federasyonu Takımımız, ülkeye dönüşte çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı.

Samsun'da düzenlenen Türkiye Cimnastik Federasyonu 2. Etap Kulüpler Arası Cimnastik müsabakasına katılan KKTC Cimnastik Federasyonu Takımı ülkeye kupa ile döndü.

Mustafa Erbulut’un antrenör, Türkay Özata’nın yardımcı antrenör olarak yer aldığı kafilemizde Deniz Emre Şafak, Kaan Öztürk, Eren Alış ve Mehmet Karsu sporcu yarışmacı olarak yer aldı. Takımımız, Türkiye Cimnastik Federasyonu 2. Etap Kulüpler Arası Cimnastik müsabakasını üçüncü olarak tamamlamayı başarırken, İkinci Lig üçüncüsü oldu.

Elde ettikleri başarı sonrasında geçtiğimiz gece ülkeye gelen KKTC Cimnastik Federasyonu Takımımızı, federasyon başkanı Hasan Sapsızoğlu ve aileler, Ercan Havaalanı’nda çiçeklerle ve alkışlarla karşıladı.