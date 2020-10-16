Çetinkaya’da hedef kalıcı olmak

Koç Kadri Alagöz yönetiminde sezona hazırlanan Çetinkaya’da hedef ligde kalıcı olabilmek

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde mücadele edecek olan Çetinkaya takımı salon çalışmalarına başladı.

Önceki akşam Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılan ilk çalışma iile sezonu açan Çetinkaya’da oyuncuların olduk.ça heyecanlı oldukları gözlemlendi.

Koç Kadri Alagöz yönetiminde sezona hazırlanan Çetinkaya’da hedef ligde kalıcı olabilmek.

Mücadeleci arzulu ve istekli oynayacağız

Koç Kadri Alagöz gazetemize yaptığı açıklamada “bu yıl ki hedefimiz sahaya çıktığımız her maçta sonuna kadar oyunu bırakmadan mücadeleci, arzulu ve istekli bir basketbol oynamak” dedi.

Haftada 5 gün çalışıyoruz

Alagöz genç ve dinamik bir kadro oluşturduklarını belirterek “genç milli olmuş ve kendini göstermek için sahada herşeyini verecek oyuncu arkadaşlarımız ile haftada 5 gün antremanlarımız devam ediyor. Oyuncuların fiziksel durumları her geçen gün iyiye gidiyor bunun için de arzulu istekli çalışıyoruz” dedi.