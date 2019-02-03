Cardiff City'de maç öncesi Emiliano Sala'ya saygı duruşu

Fransa'nın Nantes takımından Cardiff City takımına transfer olan ve Galler'e giderken uçağı düşen Arjantinli yıldız futbolcu Emiliano Sala anılıyor.

Galler liginde oynanan Cardiff City ve Bournemouth arasında oynanan maç öncesinde Sala için saygı duruşunda bulunuldu.

Ellerinde sarı çiçekler taşıyan taraftalar Sala için tezahürat yaptı.

Oyuncular da yeni takımında hiç maça çıkmayan Sala'nın fotoğrafının basılı olduğu tişörtleri giydi.

Sala'nın uçağı 21 Ocak'ta düştü

Galler'in başkenti Cardiff'e doğru giderken 21 Ocak'ta Manş Denizi'nde kaybolan uçağın parçaları bulundu ancak Sala ve pilota ulaşılamadı.

Sala'yı taşıyan jetin sinyali Guernsey adasının 20 kilometre yakınında kesildi.

Fransa Ligi'nde 19 maçta 12 gol atan 28 yaşındaki Arjantinli futbolcu, 17 milyon euro karşılığında Cardiff City'e transfer olarak kulüp tarihinin en pahalı transfer anlaşmasına imza atmıştı.