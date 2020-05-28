BÜY kuvvet topluyor

K-Pet Süper Ligde zor günler geçirmek istemeyen BÜY, kalan 8 hafta için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Ligde kalan son 8 hafta için çalışmalarını aralıksız sürdüren Baf Ülkü Yurdu, teknik patron Gökmen Davutoğlu yönetiminde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Dün yapılan idmanda futbolcularına Kuvvet ve Kuvvette devamlılık idmanı yaptıran Davutoğlu, oyuncularının gösterdiği performanstan oldukça memnun kaldı.

Kendi tesislerinde yoğun bir şekilde idmanlarını sürdüren kırmızı yeşilliler, önümüzdeki hafta hazırlık maçlarına başlamayı planlıyor.

Teknik patron Gökmen Davutoğlu, oyuncularının idmanlardaki isteklerinden oldukça memnun olduğunu söylerken, verilen aradan önceki ritimlerini yakalamak istediklerini ve biran önce tehlikeli bölgeden uzaklaşma arzusunda olduklarını belirtti.