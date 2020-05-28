banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105360
ALTIN
377.630
DOLAR
6.8128
STERLİN
8.4043
EURO
7.5343
banner339
Mültüci tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Havuza düşen 16 aylık bebek yoğun bakımda
SORUMSUZ BAKICI TUTUKLANDI
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
KÜRESEL SALGINDA BİLANÇO
EL-SEN: “Kurumu özerk bir yapıya kavuşturacağız”
ELSEN'DEN AÇIKLAMA

BÜY kuvvet topluyor

Baf Ülkü Yurdu, teknik patron Gökmen Davutoğlu yönetiminde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor

28 Mayıs 2020 Perşembe 19:17
BÜY kuvvet topluyor
banner337
banner345

K-Pet Süper Ligde zor günler geçirmek istemeyen BÜY, kalan 8 hafta için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Ligde kalan son 8 hafta için çalışmalarını aralıksız sürdüren Baf Ülkü Yurdu, teknik patron Gökmen Davutoğlu yönetiminde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

banner341
Dün yapılan idmanda futbolcularına Kuvvet ve Kuvvette devamlılık idmanı yaptıran Davutoğlu, oyuncularının gösterdiği performanstan oldukça memnun kaldı.

Kendi tesislerinde yoğun bir şekilde idmanlarını sürdüren kırmızı yeşilliler, önümüzdeki hafta hazırlık maçlarına başlamayı planlıyor.

Teknik patron Gökmen Davutoğlu, oyuncularının idmanlardaki isteklerinden oldukça memnun olduğunu söylerken, verilen aradan önceki ritimlerini yakalamak istediklerini ve biran önce tehlikeli bölgeden uzaklaşma arzusunda olduklarını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Baf ülkü YurduBÜYGökmen Davutoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeli’de kriz
Bahçeli’de kriz
Özbilgehan, KKTC MOK Başkanıyla görüştü
Özbilgehan, KKTC MOK Başkanıyla görüştü
MOK Türkiye ile ilişkileri geliştirecek
MOK Türkiye ile ilişkileri geliştirecek
Maraş, sahilde çalıştı
Maraş, sahilde çalıştı
Geri sayım başladı
Geri sayım başladı
Düzkaya, bayramda da çalıştı
Düzkaya, bayramda da çalıştı
Doğruyol’dan Dizdarlı’nın açıklamalarına tepki
Doğruyol’dan Dizdarlı’nın açıklamalarına tepki
Cihangir’de sıkı önlem
Cihangir’de sıkı önlem
Samani:Bir süre daha bekleyeceğiz
Samani:Bir süre daha bekleyeceğiz
Pınarbaşı çalışmalara başladı
Pınarbaşı çalışmalara başladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim