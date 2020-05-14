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Burgaç: Hazırlıklarımız tamam

Altmış güne gelen Covid-19 sürecini değerlendiren Burgaç, ligin tamamlanacağını belirtti

14 Mayıs 2020 Perşembe 18:41
Burgaç: Hazırlıklarımız tamam
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Cihangir Teknik Direktörü Hasan Burgaç, Covid-19 süreci ile ilgili olarak yaptığı açıklamada ligin tamamlanması konusunda çoğu kesimin son dönemde hem fikir olduğunu kendisinin de bu görüşte olduğunu ve sürecin başlayacağı dönemi beklediklerini söyledi.

En iyi şekilde hazırlanacağız

Teknik heyeti ile süreçle ilgili olarak durum değerlendirmesi yaptıklarını da ifade eden Cihangir Teknik Direktörü Hasan Burgaç, başlangıç durumunda oyuncu grubunu kalan 8 maça en iyi şekilde hazırlayacaklarını söyledi.

Ligin oynanıp tamamlanması gerekir

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Sürecin başlangıç dönemine bakıldığında şu anki dönemin daha yumuşak olduğunu ifade eden Cihangir Teknik Direktörü Hasan Burgaç, liglerin tamamlanması konusunda çoğu kesimin hem fikir olduğunu söyledi. Kendisinin de ayni görüşte olduğunu, ligin kalan 8 maçının oynanıp tecillenmesi gerektiğini ifade eden Burgaç, adaletli olanın bu olduğunu ifade etti.

Hazır hale geleceğiz

Oyuncu grubuna verdikleri rapor doğrultusunda bireysel olarak çalışmalarına devam ettiklerini belirten Cihangir Teknik Direktörü Hasan Burgaç, kendisinin de Teknik heyeti ile durum değerlendirmesi yaptığını ve olası başlangıç durumunda planlamalarının hazır olduğunu belirtti.

5 hafta yetersiz ama iyi geçirmek zorundayız

Hazırlık süreci ile ilgili olarak 5 haftanın yetersiz olduğunu ancak en hazır hale gelme adına bu dönemi iyi geçirmek zorunda olduklarını ifade eden Hasan Burgaç, başlangıç öncesi oyuncu grubunu tüm testlere tabi tutup sürece öyle başlayacaklarını söyledi. Yerli oyuncuların büyük bölümünün mental olarak iyi durumda olduklarını ancak fiziksel olarak en verimli şekilde gelmelerini düşündüğünü ifade eden Burgaç, yabancı oyuncuları ile de görüştüğünü onlarında durumlarının iyi olduğu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Burgaç
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