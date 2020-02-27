BTM’nin hakemlerini Başbakanlık ödeyecek

Bugün KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek imza töreni saat 16.00’da başlayacak.
Gerçekleşecek imza törenine yetkilerin yanı sıra BTM kulüplerinin temsilcileri de katılacak.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Başbakanlık arasında Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi’nde mücadele eden takımlarla ilgili olarak protokol imzalanıyor.
Bugün KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek imza töreni saat 16.00’da başlayacak.
Gerçekleşecek imza törenine yetkilerin yanı sıra BTM kulüplerinin temsilcileri de katılacak.