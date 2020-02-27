banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110418
ALTIN
327.424
DOLAR
6.1779
STERLİN
7.9736
EURO
6.7870
Mustafa Akıncı
Mustafa Akıncı
Lefkoşa Havaalanı kimin?
Lefkoşa Havaalanı kimin?
Bu da seçim bereketi!
Bu da seçim bereketi!
Sağlığın Statikosu Ektiğini Biçiyor!
Sağlığın Statikosu Ektiğini Biçiyor!

BTM’nin hakemlerini Başbakanlık ödeyecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Başbakanlık arasında Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi’nde mücadele eden takımlarla ilgili olarak protokol imzalanıyor.

BTM’nin hakemlerini Başbakanlık ödeyecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Başbakanlık arasında Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi’nde mücadele eden takımlarla ilgili olarak protokol imzalanıyor.

27 Şubat 2020 Perşembe 20:38
BTM’nin hakemlerini Başbakanlık ödeyecek
banner337

Bugün KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek imza töreni saat 16.00’da başlayacak.

banner317
Protokole KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu imza koyacak. İmzalanacak protokol kapsamında 2019-2020 futbol sezonunda BTM 1.Lig ve BTM 2.Lig’de mücadele eden takımların maç ücretleri Başbakanlık tarafından karşılanacak.

Gerçekleşecek imza törenine yetkilerin yanı sıra BTM kulüplerinin temsilcileri de katılacak.

Anahtar Kelimeler:
BTM’nin Hakemleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yenilen çıktı, yenen elendi
Yenilen çıktı, yenen elendi
Aydın Atlamalar Kupası’nda yarışacak
Aydın Atlamalar Kupası’nda yarışacak
Şampiyonlar ödüllerini aldı
Şampiyonlar ödüllerini aldı
Hentbol U18’de YDÜ ve UKÜ zirvede
Hentbol U18’de YDÜ ve UKÜ zirvede
Tatar Spor Federasyonları ile toplanacak
Tatar Spor Federasyonları ile toplanacak
Engellilerin konuğu Bornova
Engellilerin konuğu Bornova
Altyapı tesisleri açılıyor
Altyapı tesisleri açılıyor
Play-off’a kalanlar belirlendi
Play-off’a kalanlar belirlendi
Ocak avantaj kaptı 2-1
Ocak avantaj kaptı 2-1
MTG kupaya göz dikti 2-0
MTG kupaya göz dikti 2-0

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim