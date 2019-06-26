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BTM’de kuralar çekildi

BTM’de kuralar çekildi

26 Haziran 2019 Çarşamba 08:54
BTM’de kuralar çekildi

Uzun ve yorucu bir süreci geride bırakmaya hazırlanan BTM ikinci ligde play off karşılaşmalarının kura çekimi dün Ahmet Sami Topcan salonunda gerçekleşti. Gruplarını lider bitiren takımların yanında en iyi ikinci takımlarında yer aldığı kura çekiminde eşlemelerle birlikte, Cuma günü oynanacak olan karşılaşmaların sahaları da belirlenmiş oldu.

Doksan dakikalık sürede eşitliğin çıkması durumunda 15’er dakikalık uzatma süresi ve eşitliğin yine bozulmaması durumunda penaltı atışlarının yer alacağı karşılaşmaların sonunda adını BTM Birinci lige yazdıracak olan takımlara maç sonunda kupa verilecek.

28 Haziran Cuma günü saat 17:00’de başlayacak olan karşılaşmaların programı ise şu şekilde;
Değirmenlik Sadık Cemil Stadyumu: Gülgün Süt Düzova GSK-Dilekkaya ASK
Şht. Hüseyin Ruso Stadyumu: Sadrazam Kayalar-Yarköy

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Akova Eray Vudalı Stadyumu: İncirli-Kumyalı
Cihangir Sahası: Dikmen Gücü - Tuzla
İskele Cumhuriyet Stadyumu: 1461 İskele Trabzonspor-Boğaziçi
 

Anahtar Kelimeler:
Btm Futbol Ligi
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