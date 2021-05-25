Bisikletciler kıyasıya yarıştı

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonunun 2021 yılı Güner Burgul Yarış Sezonu faaliyet programında yer alan Bireysel Zamana Karşı Yarışı Cumartesi günü gerçekleştirildi.
Güzelyurt – Lefke arasında Argonya Çemberi’nde start alan lisanslı sporcular 18,4 kilometrelik parkurda yarıştı.
Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.
Yarışta dereceye girenler şöyle:
Büyük erkeklerde
- Erkan Güngör
- Hüseyin İlker Erçen
- Tuğberk Kopça
Büyük kadınlarda
- Sevim Yıldız
- Sİmay Bolkan
- Zekiye Yağmur Aydındağ
Genç erkeklerde
- Yıldıray Pekmez
- Çağın Tosun
- Ömer Altunç
- Şevket Türel
- Kemal Avcı
- Buğra Cömert
Master 2 Kategorisinde
- Şükrü Günsoy
- Ali Sukan
- Mehmet Beyaz
Yıldız A Erkekler
- Emre Kaplan
- Kerem Pekmez
- Hasan Hoca
Yıldız A Kadın
- Polen Yarıcıoğlu
Yıldız B erkekler
- Alkan Kanlısoy
- Arcan Kuzhan
- Asım Erk Cellatoğlu
Yıldız B Kadın
- Sıla Kaynak