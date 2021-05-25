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Bisikletciler kıyasıya yarıştı

Güner Burgul Yarış Sezonu Bireysel Zamana Karşı Yarışı Cumartesi günü gerçekleştirildi

25 Mayıs 2021 Salı 16:43
Bisikletciler kıyasıya yarıştı
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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonunun 2021 yılı Güner Burgul Yarış Sezonu faaliyet programında yer alan Bireysel Zamana Karşı Yarışı Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Güzelyurt – Lefke arasında Argonya Çemberi’nde start alan lisanslı sporcular 18,4 kilometrelik parkurda yarıştı.

Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

Yarışta dereceye girenler şöyle:

Büyük erkeklerde

  1. Erkan Güngör
  2. Hüseyin İlker Erçen
  3. Tuğberk Kopça

Büyük kadınlarda

  1. Sevim Yıldız
  2. Sİmay Bolkan
  3. Zekiye Yağmur Aydındağ

Genç erkeklerde

  1. Yıldıray Pekmez
  2. Çağın Tosun
  3. Ömer Altunç

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Master 1 Kategorisinde

  1. Şevket Türel
  2. Kemal Avcı
  3. Buğra Cömert

Master 2 Kategorisinde

  1. Şükrü Günsoy
  2. Ali Sukan
  3. Mehmet Beyaz

Yıldız A Erkekler

  1. Emre Kaplan
  2. Kerem Pekmez
  3. Hasan Hoca

Yıldız A Kadın

  1. Polen Yarıcıoğlu

Yıldız B erkekler

  1. Alkan Kanlısoy
  2. Arcan Kuzhan
  3. Asım Erk Cellatoğlu

Yıldız B Kadın

  1. Sıla Kaynak

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