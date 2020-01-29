Bisikletçiler kampa giriyor

Genç ve yıldız sporcular Antrenör Zihni Üney kontrolünde 7 gün sürecek kamp süresinde gençler 620 kilometre, yıldız sporcular ise 500 kilometre bisiklet sürerek yarışmalara hazırlanacak.
3- 9 Şubat tarihlerinde Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu organizasyonunda İskele’de düzenlenecek olan Milli Bisiklet Kampına katılacak olan sporcuların takımlara göre listesi şöyle:
A Takımı: Arkın Konar,
BSD: Ada Debreli
MGA: Emre Kaplan, Enes Tekkanat, Osman Cevizli, Ahmet Oktay, Sıla Kaynak
YDÜ: Ahmet Arılı, Hasan Aksoy, Doğan Yılmaz, Umut Öztürk
Tüfekçi: Mustafa Aslan, Mine Devrim
Velo Cypri: Şevket Hançerli, İzzet Samet Deste, Berk Hançerli, Mustafa Yüzçelik, Yıldıray Pekmez, Çağın Tosun, Kerem Pekmez, Görkem Tarım, Mehmet Salih Çelikten, Arcan Kuzhan, Emir Doyguner