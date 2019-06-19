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Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen yol yarışı Pazar günü gerçekleştirildi

Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen yol yarışı Pazar günü gerçekleştirildi

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:15
Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen yol yarışı Pazar günü gerçekleştirildi

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu 2019 yarış takvimi çerçevesinde, Federasyon yarış organizasyon ekibi tarafından ve Green Pedal Cycling sponsorluğunda 16 Haziran Pazar günü Long Beach Yol Yarışı gerçekleşti. 
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin önünden Başkan Mehmet Harmancı’nın katılımıyla fodepar formatında başlayan yarış, İskele Long Beach bölgesinde sona erdi. Yavaş tempoda şehir dışına kadar pedallayan sporcular gerçek startın verilmesinin ardından kategorileri göre 123, 63 ve 23 km’lik parkurlarda mücadele ettiler. 
Büyük parkurda Elit kategorinin birincisi Green Pedal Takımı’nın yeni transferlerinden İzzet Sahin İçen olurken,  Genç kategorinin birincisi Velo Cypri takımından Şevket Hançerli oldu.

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Orta parkurda Master 1 kategorisinde A Takımı’ndan Mehmet Sevinç, Master 2 kategorisinde BSD Takımı’ndan Ali Şekerci, Kadınlar Kategorisinde MGA Takımından Sevinç Yıldız ve Yıldız A kategorisinde MGA Takımı’ndan Çağın Tosun birinci olarak tamamladı. 
Yıldız B kategorisinde ise, Panara Yarışı’nın da galibi A Takımı sporcusu Salih Konar yine lider olarak tamamladı. 
 

Anahtar Kelimeler:
Kktc Bisiklet Federasyonu
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