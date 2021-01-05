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Beşiktaş'ın Cenk Tosun yarışı

05 Ocak 2021 Salı 18:41
Beşiktaş'ın Cenk Tosun yarışı
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Beşiktaş’ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun; Almanya ve İngiltere’den 3 kulüpten teklif aldı. Everton’un kadrosunda tutmak istediği milli futbolcu, kararını kısa süre içinde verecek.

Cenk Tosun’a Beşiktaş dışında 3 kulüp daha talip oldu.

Yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrası yeniden Everton forması giymeye başlayan Cenk Tosun, kariyerine farklı bir kulüpte devam edebilir. İngiliz kulübüyle bu sezon 6 maça çıkan ve sadece 44 dakika süre alan milli futbolcu, daha fazla şans bulacağı bir takımda forma giymek istiyor.

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısı için Cenk’i kadrosuna katmak istiyor. 29 yaşındaki oyuncuyu için siyah-beyazlılar dışında 3 kulüp daha girişimlere başladı.

İngiltere’den West Bromwich Albion, Amlanya’dan Schalke 04 ve Herta Berlin Cenk için Everton ile temasa geçti.

İngiliz ekibi Cenk’i kadrosunda tutmak istese de, 29 yaşındaki forvet, haziran ayında gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası önce daha fazla forma giyeceği bir takıma gitmeyi düşünüyor.

Henüz kararını vermeyen Cenk, kulübü ile yapacağı görüşmenin ardından durumu değerlendirecek.

2018 Ocak’ta Everton’a transfer olan Cenk Tosun, İngiliz ekibi ile çıktığı 57 maçta 10 gol attı, 6 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşCenk Tosun
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