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"Belirsizlikten yorulduk"

Türkiye Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Gaziantep Ankasspor'da forma giyen Yonpaş Dumlupınar'ın genç kanat oyuncusu Mert Güçlücan, spor servisine konuştu.

26 Nisan 2021 Pazartesi 18:28
"Belirsizlikten yorulduk"
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Ligin başlayıp başlamayacağı belirsizliğini korurken, Mert takımıyla hazırlık turnuvasına katıldı. Mert'li Ankasspor, turnuvanın ilk maçında Adana Ülkügücü'nü 4-3 mağlup etti. Genç futbolcu, başarılı performansıyla dikkat çekti.

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"Belirsizlikten yorulduk"

Genç futbolcu Mert Güçlücan, spor servisine açıklamalarda bulundu. "Kıbrıs futbolunun belirsizliğinden ötürü Türkiyeye futbol oynamaya, futbolumuzu geliştirmeye ve kendimizi hazır tutmaya geldik ama aynı belirsizlik burada da oldu" diyen Mert Güçlücan, "İki senedir futbolda olan bu belirsizlik tabii ki her futbolcuyu ve futbol severi kötü etkiledi fakat biz futbolcular olarak kaybımızı en az seviyede tutmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki mental olarak kötü etkilerini yaşıyoruz ama şu anda çalışıp hazır kalmaktan başka çaremiz yok. Bireysel olarak buraya geldiğimden beri hiç yabancılık çekmedim. Takım arkadaşlarım olsun, hocalar olsun,  abilerim olsun, herkes çok sıcak kanlı ve yakın davranıyor. Takım olarak hocamız antremanları durdurmadı ve her gün çalışmaya devam ediyoruz. Bu belirsizlikten ötürü bölge takımları arasında bir hazırlık turnuvası kuruldu ve biz de turnuvada maçlarımızı oynuyoruz. Futboldaki bu belirsizlik netleşene kadar böyle devam edeceğiz. Kesin bir karar çıktıktan sonra artık ne olacağını görüp ilerisi için bir karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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