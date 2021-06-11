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Başvurular tamamlandı

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Omaç Başat Büyükler Plaj Voleybolu Ligi’nin başvuruları tamamlandı.

11 Haziran 2021 Cuma 16:06
Başvurular tamamlandı
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Kadınlarda ve erkeklerde 9’ar olmak üzere toplam 18 takım mücadele edeceği lig

25 Haziran’da başlayacak.

“Omaç Başat Büyükler Plaj Voleybol Ligi”nde karşılaşmalar Voleybol Federasyonu’nun Lefkoşa’da bulunan Beach Volley Arena tesisinde oynanacak.  

Voleybol Federasyonu Yönetimi, bu yılki lige; 1970 yılında kurulan Voleybol Federasyonu’nun ilk Genel Sekreterliği görevini yapan aynı zamanda uzun yıllar voleybol hakemi olarak da bu dala hizmet veren merhum Omaç Başat’ın adının verilmesine karar vermişti.

Federasyon daha önceki sezonları Asım Burç Sedat Kaplan ve Osman Maraşlı anısına gerçekleştirmişti.

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