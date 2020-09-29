Başlangıcı iyi yaptık

Girne Halk Evi çalıştırıcısı Emre Perçinci doğru tedbirler alınıp futbolun başlayabileceğini söyledi

Girne Halk Evi Teknik Adamı Emre Perçinci futbolun durması ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Alınabilecek doğru tedbirlerle birlikte sürecin yeniden başlamasının mümkün olduğunu ifade eden Emre Perçinci, futbola bir yıl gibi bir ara vermenin ihtimalini bile düşünmediğini ifade etti.

Moralli başladık

Girne Halk Evi Teknik adamı Emre Perçinci, takım olarak moral motivasyon olarak üst düzeyde hazırlık dönemine başladıklarını belirtti. Bu başlangıcın dönüşünü de olumlu olarak aldıklarını ifade eden Perçinci, daha iyi verim alabilecekleri dönemde ise sürecin son bulduğunu belirtti.

Gruplar halinde çalışıyoruz

Çalışmalara oyunculara verilen program doğrultusunda gruplar halinde devam ettiklerini belirten Girne Halk Evi Teknik adamı Emre Perçinci, fiziksel olarak çok büyük düşüş yaşamadıklarını, ancak moral olarak çöküşü yaşadıklarını söyledi. Futbolun durması ile ilgili olarak açıklama yapan Girne Halk Evi Teknik adamı Emre Perçinci, doğru tedbirler alınarak, doğru atılacak adımlar sonrasında futbolun yeniden başlaması gerektiğini sözlerine ekledi.