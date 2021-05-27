Başlangıca hazırız

Teknik Direktör Turan Altay’ın verdiği rapor doğrultusunda gerek tesis, gerekse malzeme olarak tüm ekipmanın hazır olduğunu belirten Ceran Tunalı, Çetinkaya olarak sağlıklı koşul ve ortamda sürece başlamak istediklerini söyledi.

Tesisi elden geçirdik

Soyunma odaları ve banyo tuvaletler yanında, tesisle ilgili olarak çevre düzenlemesini de sonlandırdıklarını ifade eden Çetinkaya kulüp başkanı Ceran Tunalı, birkaç ufak eksik dışında Metehan tesisleri ile ilgili olarak sıkıntının olmadığını söyledi. Tüm antrenman malzemesinin tamamlandığını bunun yanında kıyafetlerinde hazır olduğunu belirten Çetinkaya kulüp başkanı Ceran Tunalı, başlangıca Çetinkaya olarak hazır olduklarını söyledi. Transfer sorusunun sorulması üzerine ise açıklama yapan Tunalı, 3 oyuncu transfer edeceklerini bu konu ile ilgili olarak da çalışmanın sürdüğünü sözlerine ekledi.