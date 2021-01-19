Basketbol federasyonundan basın toplantısı

Basketbol Federasyonu başkanı Orhun Mevlit ve MHK üyeleri dün basın toplantısı düzenleyerek son gelişmeleri değerlendirdi

KKTC Basketbol Federasyonu, son günlerde yaşanan gelişmeler yanında yeni Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) tanıtımını yaptığı bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısında federasyon yönetim kurulu üyesi Yurdakul Cafer’in konuşmasıyla başlarken, başkan Orhun Mevlit, yönetim kurulu üyeleri Ali Tüzünkan, Çağda Pehlivan, Uraz Şentürk ve MHK’nin yeni başkanı Timuçin Pirgalıoğlu düşüncelerini açıkladılar. Toplantı spor basınından gelen soruların yanıtlanmasının ardından tamamlandı.

Cafer: 6 aylık süreçte iyi işler başardık

Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yurdakul Cafer yaptığı konuşmada, Temmuz sonu göreve geldiklerini, 6 aylık süreci tamamladıklarını, bu süre zarfında iyi işler başardıklarına inandıklarını, COVID 19 nedeniyle hedefledikleri birçok projeyi henüz hayata geçiremediklerini belirtti. Cafer, 2.5 yıllık bir süreleri olduğunu ve bunları başarmak istediklerini aktardı.

Belirsizlikle dolu bir sürecin kendilerini beklediğini, kendilerini hayal kırıklığına uğratan bazı gelişmeler yaşandığını, profesyonellik gereği sessiz kalmayı tercih ettiklerini ancak gerçeğe dayanmayan söylemler olması nedeniyle bu konuya açıklık getirmek istediklerini belirtti.

Şentürk: Açılış Kupası’nın her yönden başarıyla tamamladık

Açılış kupası değerlendirmesini yapan yönetim kurulu üyesi Uraz Şentürk, turnuvanın başarı ile tamamlandığını, pazarlama yönünden hedeflediklerine ulaştıklarını ifade etti.

Şentürk, Sağlık Bakanlığı ile istişarelerinin devam ettiğini, pandeminin gidişine göre maçların ne zaman oynanacağını belirleyeceklerini ifade etti.

Tüzünkan: Kararları basketbolun menfaati doğrultusunda korkmadan alıyoruz

Yönetim Kurulu Üyesi Ali Tüzünkan, basketbol için bir araya gelen bir ekiple heyecanla çalıştıklarını dile getirerek, basketboldan herkesin keyif almasını sağlama prensibi ile hareket ettiklerini söyledi.

Seçim dönemi tüm kulüpler, hakemler, sporcular ve diğer paydaşlarla istişare ederek bir seçim manifestosu hazırladıklarını anımsatan Tüzünkan, yönetim olarak verdikleri her kararı basketbolun menfaati doğrultusunda korkmadan verdiklerini belirtti.

Tüzünkan, MHK konusunda bir karar verirken orayı sadece hakemlerin bir kurumu olarak görmediklerini, adaletli maç yönetilmesi amacı ile adım attıklarını, aldıkları kararları öz güvenle aldıklarını, bu sorumluluğun kendilerinde olduğunu söyledi.

Pehlivan: Evitan kendisi görevden ayrılmak istedi

Bir diğer Yönetim Kurulu Üyesi Av.Çağda Pehlivan ise bir federasyonda yönetim, denetim, disiplin ve MHK kurullarının başkanın altında yer aldığını vurguladı. Eski MHK’de yer alanların ‘Bize soru soramazsınız’ diye bir yaklaşım sergilemesiyle bu durumların ortaya çıktığını belirten Pehlivan, başkanın neler oluyor diye sormasının müdahale olarak algılandığını, bu süreçte Eski Başkan Soner Evitan’ın görevden kendisinin ayrılmak istediğini söyledi. Pehlivan, yeni atanan MHK’nin neden tartışıldığını anlamadığını belirterek, tüm hakemlerin değerli olduğunu vurguladı.

Mevlit: Herkesin değişim istiyor ama kimse önce kendisine dokunulmamasını istiyor

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, tüm federasyonlarının olağan bir hakkı olan kurullarını belirleme hakkını kullandıklarını söyleyerek sözlerine başladı.

Kurumsal kimlik içinde bazı iddiaları cevaplamak istedikleri için basın toplantısını gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Mevlit, değişimin bulundukları bu salonda yaşandığını ve kendilerinin göreve geldiğini, herkesin değişim istediğini ancak kimsenin kendisine dokunulmamasını istediğini aktardı.

Kendilerinin hesap verebilir denetlenebilir bir yapı amacıyla hareket ettiklerini, FIBA’da maç yöneten bir Kıbrıslı Türk hakem hedeflerine vurgu yaparak, bunu yapabilme adına mevcut hakem organizasyonunu, ölçümlendirme, denetleme, denetleyiciyi denetleme ve puantaj getirdiklerini belirtti. Mevlit, 2021’in bütçesi belirlenmemiş olmasına rağmen bir taahhüde girerek futbol dışında tüm sporlar içinde en yüksek ücretlendirmeye gittiklerini belirtti.

“Gerçek başarıyı yansıtacak kurum hakem camiasıdır ancak bu muhafazakar yapıyı iyi niyete rağmen kıramadık”

Bu değişim süreci içerisinde ölçülebilirliğin önemli olduğunu belirten Mevlit, “Hakem değerlendirici eğitimi düzenledik, özel izinle, hakem değerlendiricilerimiz Dünyada ve Türkiye’de nasılsa burada aynı standartta olması için çalışıyoruz. Bu bir süreçtir, belli sürece ihtiyaç var, standardın tam oturmaması nedeniyle eski MHK ile görüştük ancak muhafazakar ve korumacı bir yapıyla karşılaştık. Bizlerin başarısının simgesi takımlar ve hakemlerin uluslararası performansıdır. Gerçek başarıyı yansıtacak kurum hakem camiasıdır ancak bu muhafazakar yapıyı iyi niyete rağmen kıramadık” dedi.

“13 kulübün 11’i hakemlerle ilgili konuştu”

Tüzüğün gayet net ve açık olduğunu, MHK’de başkanlık da yapabileceğini ama hiçbir zaman bir isim zikretmediğini belirten Mevlit, “16-17 yıllık hakemlik yapan hakemin bile bir özlük dosyası, bir kayıt yok. 9 yılda 3 başkan değişti tek değişmeyen MHK oldu. Biz maçlardaki performans ve fiziki testlerini istedik, istemeye de devam edeceğiz, bunlarla gelişebiliriz Hakem ödemeleri bir zarf içinde bir kişiye verilir, onun tarafından dağıtılırdı, şu an hakemlere hesap açtırdık, artık böyle yürüyor.” dedi.

Seçilmeden önce yaptıkları toplantılarda 13 kulüpten 11’inin hakemlerle ilgili konuları olduğuna işaret eden Mevlit, “Kulüplerin serzenişlerine hiç kulak verilmedi. Sorgulanamaz bir yapı vardı, hakem de hata yapar bunu tabulaştırmanın anlamı yoktur.” dedi.

Pirgalıoğlu: Hukuki tartışma yapılacak bir konu yok

MHK’nin yeni başkanı Timuçin Pirgalıoğlu ise basketbolun içinden gelmediği yönündeki eleştirilerin kişisel olarak kendisini üzüldüğünü, hukuki tartışma yapılacak bir konu olmadığını, kendisinin de yıllarca basketbol adına çalışmış bir kişi olduğunu belirtti.

“Münferit bir açıklama yapıldı, katılan hakemimiz diğer hakemlerle istişare etmediğini söylemesine rağmen tüm hakemler adına biz maça çıkmayacağız diye yansıdı ve bu da gerçeği yansıtmadı.

“MHK’de tablo boş bir dükkan gibi, hiçbir doküman yok”

Pirgalıoğlu, “MHK’yi bulduğumuz tablo; boş bir dükkan gibiydi. Kurumsal olarak, hiçbir doküman bulunmamaktadır. Lisanslı hakemlerin kim olduğu bile belli değil, bir düzensizlik var ortada ve yıllarca bir şekilde devam etti. İşler yürüyorsa sorgulanmıyor, netice odaklı bir toplumuz. Ortada düzeni olmayan bir yerin düzenini bozma suçlaması var.” dedi.

“Doğru bir düzen altında yapılması için önce çalışmalıyız. 1 ay içinde MHK yönetmeliğini hazırlayacağız. Önce biz ödevimizi yapalım, mutlu olmadım diyenlerin hür iradesidir, yapmazlar, eski çalıştığımız hakemler de belki aramıza dönecektir. 9 yılda sadece 2 hakem yetiştirildi. Bu durumu değiştireceğiz” dedi.