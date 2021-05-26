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Başaran’da basketbol coşkusu

Kıbrıs Türk sporunun tarihi mabedi Başaran Spor Salonu, 25 yıl sonra yeniden basketbolla buluştu.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:23
Başaran’da basketbol coşkusu
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 Uzun yıllar boyunca basketbol maçlarına ev sahipliği yapan, birçok yıldız sporcunun yetiştiği mekan olan Başaran Spor Salonu, Orhun Mevlit başkanlığındaki KKTC Basketbol Federasyonu’nun girişimleri ve yoğun çalışmaları sonrasında yeniden basketbola hizmet vermeye başladı.

YDÜ ve DAÜ galibiyetle başladı

Bu kapsamda Üniversiteler Ligi’nin (ÜNİLİG) açılış maçı Başaran Spor Salonu’nda oynandı. Rauf Denktaş Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanan maçı YDÜ 80-33 ‘lük farklı skor ile kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmış oldu.

Isı ölçümü, maske mesafe kuralı ve diğer tüm detaylara dikkat edilen maçta elektronik skorboard da kullanıldı.

Gecenin bir diğer maçı ise Girne’de oynandı. GAÜ ile DAÜ arasında oynanan maç nefesleri keserken mücadeleden Mağusa ekibi 66-64 üstün ayrılan taraf oldu.

Mevlit: İlk hedef kavuşmaktı, başardık, şimdi yeni hedefe odaklanacağız

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, göreve geldikleri günden itibaren ülke basketbol tarihinde özel bir yere sahip olan Başaran Spor Salonu’nun yeniden basketbolun hizmetine açmak istediklerini, oynanan maçla beraber ilk hedeflerini gerçekleştirdiklerini aktardı.

Başkan Mevlit, Başaran konusunda hedeflerinin bitmediğini, bundan sonraki amaçlarının salonu modern bir yapıya kavuşturmak ve lig maçlarını yenilenen salonda oynatmak olduğunu belirtti.

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