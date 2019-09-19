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Barış için koşacaklar

Hollanda Büyükelçiliği'nin sponsorluğunda düzenlenen RUNITE Cyprus etkinliği, RUNITE Nicosia’nın 5'inci etkinliği olma özelliğini taşıyor.

Barış için koşacaklar

Hollanda Büyükelçiliği'nin sponsorluğunda düzenlenen RUNITE Cyprus etkinliği, RUNITE Nicosia’nın 5'inci etkinliği olma özelliğini taşıyor.

19 Eylül 2019 Perşembe 22:51
Barış için koşacaklar

İki toplumlu koşu etkinliği yarın Uluslararası Barış Günü'nde Derinya Sınır Kapısı'nda başlayarak yapılacak.

Hollanda Büyükelçiliği'nin sponsorluğunda düzenlenen RUNITE Cyprus etkinliği, RUNITE Nicosia’nın 5'inci etkinliği olma özelliğini taşıyor.

19 Ocak 2019 tarihinde ilk etkinliğini gerçekleştiren ve büyük bir ilgiyle karşılanan RUNITE Nicosia, bu kez Mağusa bölgesinde koşmaya hazırlanıyor. Tüm yetenek ve seviyedeki koşucuların, Derinya Sınır Kapısı'nda Mağusa'ya doğru 12 kilometrelik bir etapta koşacağı etkinlik, adanın doğu kısmındaki bölünmeyi aşarak, hep birlikte güzel vakit geçirebilmeyi hedefliyor.

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Yarın saat 16.00'da başlayacak olan etkinlik, Derinya'da her iki toplum tarafından kullanılan diyalog ve fikir alışverişini destekleyen ve arkadaş canlısı bir merkez olan Famagusta Avenue Garage'dan start alacak.

RUNITE Nicosia organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, koşu sırasında koşucuların yanında su bulundurmaları rica edilirken, sınır kapılarından geçiş yapılacağı için kimlik kartlarının da yanlarında olması gerektiği hatırlatıldı.

Herhangi bir kurum veya kuruluşa bağlı olmayan RUNITE Nicosia'nın amacının spor aracılığı ile barışa katkı sağlamak olduğu da ifade edildi.

Koşunun "git ve geri gel" koşusu olduğu da hatırlatılırken, koşucuların herhangi bir noktadan geri dönebileceklerini ve istedikleri kadar mesafeyi koşabilecekleri de kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
RUNITE Cyprusİki Toplumlu Koşu Etkinliği
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