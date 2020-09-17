Badminton Federasyonu’ndan kulüplere destek

Badminton Federasyonu dün yaptığı yönetim kurulu toplantısında üye kulüpler için bir dizi kararlar aldı.

Dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü nedeniyle 2020 yılı başta olmak üzere gelecek sezonun da sağlık, ekonomik ve sosyal olarak zor geçeceğini belirten Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz kulüplere bir nebze destek olabilme açısından yeni sezonda vize, lisans ve transfer ücreti almamaya karar verdiklerini belirtti.

Ayrıca Başkan Deniz Federasyon olarak ellerindeki imkânlar neticesinde kulüplere yardımcı olduklarını ve bu zor süreçte de kulüplere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.