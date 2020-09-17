banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1107
ALTIN
473.074
DOLAR
7.4848
STERLİN
9.7325
EURO
8.8592
Rüyaların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Rüyaların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Akıncı geçmişi unuttu mu!
Akıncı geçmişi unuttu mu!
Seçim günü en mübarek gün mü olacak?
Seçim günü en mübarek gün...
Serbest hekimleri niye istemiyorlar!
Serbest hekimleri niye istemiyorlar!
banner364

Badminton Federasyonu’ndan kulüplere destek

17 Eylül 2020 Perşembe 00:05
Badminton Federasyonu’ndan kulüplere destek
banner337
banner351

Badminton Federasyonu dün yaptığı yönetim kurulu toplantısında üye kulüpler için bir dizi kararlar aldı.

Dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü nedeniyle 2020 yılı başta olmak üzere gelecek sezonun da sağlık, ekonomik ve sosyal olarak zor geçeceğini belirten Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz kulüplere bir nebze destek olabilme açısından yeni sezonda vize, lisans ve transfer ücreti almamaya karar verdiklerini belirtti.

Ayrıca Başkan Deniz Federasyon olarak ellerindeki imkânlar neticesinde kulüplere yardımcı olduklarını ve bu zor süreçte de kulüplere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Voleybol da mali kurul yapıldı
Voleybol da mali kurul yapıldı
Halil Turan ile yollar ayrıldı
Halil Turan ile yollar ayrıldı
Bahtıkara Türkmenköy’de
Bahtıkara Türkmenköy’de
Gönyeli basketbola takviye yaptı
Gönyeli basketbola takviye yaptı
Hentbol Federasyonu’ndan destek
Hentbol Federasyonu’ndan destek
Uçaner vefat etti
Uçaner vefat etti
14 Ağustos Stadı yeniden ekiliyor
14 Ağustos Stadı yeniden ekiliyor
KTFF'den, Tabipler Birliği'ne ziyaret        
KTFF'den, Tabipler Birliği'ne ziyaret        
Komisyon yeniden toplanacak
Komisyon yeniden toplanacak
BTM 2.Lig'de bazı maçlar oynanmıyor
BTM 2.Lig'de bazı maçlar oynanmıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim