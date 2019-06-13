B Lisans Kursu sürüyor

10 Haziran - 19 Haziran 2019 tarihleri arası KTFF tarafından düzenlenen UEFA B Lisans Kursunun 2. Etabında Mustafa Borataş, Serhat Deniz ve Hüseyin Kınacı ders veriyor. Kurs öğleden sonraları Atatürk Spor Kompleksinde gerçekleştiriliyor. İlk etabı tamamlayıp, 2. etaba katılma hakkı kazanan antrenörlerin katıldığı kurs sonunda antrenörler B Diplomasına sahip olacaklar.
13 Haziran 2019 Perşembe 08:56
10 Haziran - 19 Haziran 2019 tarihleri arası KTFF tarafından düzenlenen UEFA B Lisans Kursunun 2. Etabında Mustafa Borataş, Serhat Deniz ve Hüseyin Kınacı ders veriyor. Kurs öğleden sonraları Atatürk Spor Kompleksinde gerçekleştiriliyor. İlk etabı tamamlayıp, 2. etaba katılma hakkı kazanan antrenörlerin katıldığı kurs sonunda antrenörler B Diplomasına sahip olacaklar.