B Lisans Kursu sürüyor

UEFA B Lisans ikinci aşama Antrenör Kursu Mustafa Borataş, Serhat Deniz ve Hüseyin Kınacı gözetiminde yoğun bir şekilde sürüyor.10 Haziran - 19 Haziran 2019 tarihleri arası KTFF tarafından düzenlenen UEFAnun 2. Etabında Mustafa Borataş, Serhat Deniz ve Hüseyin Kınacı ders veriyor. Kurs öğleden sonraları Atatürk Spor Kompleksinde gerçekleştiriliyor. İlk etabı tamamlayıp, 2. etaba katılma hakkı kazanan antrenörlerin katıldığı kurs sonunda antrenörler B Diplomasına sahip olacaklar.